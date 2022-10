Marina Abramović in Carré is een uitputtingsslag voor performers en publiek

18 uur. Ze heeft in de jaren zeventig en tachtig hier lang gewoond. En de film over haar legendarische optreden in het Museum of Modern Art in New York – The Artist is Present – is onder veel Nederlanders bekend. Maar het applaus, als Marina Abramović (75) in het Amsterdamse Carré-theater de bühne betreedt, is opmerkelijk uitbundig en warm.

Marina Abramović mediteert tijdens ‘No Intermission’ in Koninklijk Theater Carré. Beeld Joy Hansson

Waarom ze deze voordracht hier houdt? Om het publiek klaar te stomen voor de ‘long duration performances’ van tien door haar uitgenodigde kunstenaars, tot middernacht door het hele gebouw te zien. We moeten eerst één met elkaar worden, is haar filosofie, zonder onderscheid tussen kunstenaar en bezoeker. En dus krijgen we meditatie-oefeningen. We ademen allemaal gelijktijdig in en uit, houden de ogen dicht of kijken de buurman of -vrouw juist langdurig aan, en neuriën als één lichaam van kruis tot kruin. Het gaat de zaal moeiteloos af. Weer volgt er een ovationeel geklap.

Het publiek bij Marina Abramović in Koninklijk Theater Carré. Beeld Joy Hansson

19.10 uur. Aan het einde vraagt Abramović of we ‘slow motion’ de zaal willen verlaten om op zoek te gaan naar de optredens. ‘Kijk ook op de wc.’ Op de bühne neemt een van de kunstenaars, de Spanjaard Abel Azcona, plaats op een hoge witte stoel. Het lijkt het begin van de saaiste performance ooit: hij zit stil. In de gang en entreehal is het publiek het tapijt aan het bestraten met de klinkers die de Servische Maria Stamenkovic daar heeft neergelegd. In de loges ratelen typemachines waarop iedereen zijn visie mag geven over de ‘moraliteit’ van deze maatschappij, die de Griek Yiannis Pappas zal voorlezen. Onder in het gebouw borduren veelal vrouwelijke bezoekers witte lappen die Danta Buu uit Montenegro aan het plafond heeft opgehangen.

19.55 uur. Veel vrouwelijk publiek ook in de neoclassistische balzaal. Begrijpelijk: er staan drie schaars geklede, donkere Chippendales onder een water druppelende kroonluchter, met een stuk mineraal in de hand. Kunstenaar Miles Greenberg is het stralende middelpunt. Langdurig wordt het drietal bekeken.

Miles Greenberg in de balzaal van Carré. Beeld Anna van Leeuwen

20.45 uur. Op weg naar de tweede verdieping. Achter een wc-deur schijnt de Turk Anthony Hüseyin met bezoekers gesprekken te voeren over hun sekse en toiletbezoek, naar aanleiding van een vragenlijst. Wachtend in de lange rij krijg ik informatie over de Spanjaard Azcona beneden. Hij heeft zichzelf medicatie toegediend, is buiten kennis geraakt en ligt op een bed ‘opgebaard’ in afwachting van herstel. Publiek mag hem aanraken en verzorgen en heeft hem op een brancard rondgedragen.

21.15 uur. Twintig minuten sta ik in een rij voor de toiletdeur. Er zit geen beweging in. Een medewerker vertelt terloops dat het nog wel drie kwartier kan duren. Ik taai af, op eerder advies van Abramović , richting restaurant voor een geurige paddenstoelensoep met stokbrood en roomboter. Onderweg huppelt de Chinese Yingmei Duan voorbij als een opwind-Pipo de Clown, inclusief rode neus. Mijn chagrijn over het wc-wachten is in een klap voorbij.

22 uur. De meest aangrijpende bijdrage wordt achter het toneel getoond: de gefilmde bekentenis van Azcona over zijn moeder. Als 17-jarige heroïneverslaafde en prostituee beviel ze van hem. Een gebeurtenis waaraan hij zijn eigen drugs- en seksverslaving ontleent. Met de dramatische video neemt Azcona afscheid van haar. ‘Adíos, mama.’ Plots begrijp je waarom hij zichzelf drogeert. Ik ren naar beneden om te zien hoe het met hem gaat. Azcona is net weer bij kennis en wordt, wankel op de benen en begeleid door medewerkers, via de lift afgevoerd om elders te herstellen.

22.05 uur. De entreehal en de gang langs de garderobe zijn inmiddels grotendeels geplaveid. Blijkt dat niet in elke toeschouwer een performancekunstenaar huist. Met de lift ga ik weer eens naar de tweede verdieping. Voor de wc van Hüseyin is het nog steeds een drukte. ‘Een uur’, geeft de medewerker de wachttijd aan.

22.30 uur. In een van de corridors geeft de Canadees-Franse Carla Adra een performance. Het blijkt het kleinste garderobehokje te zijn, voor de kledingnummers 57-96. Op een koptelefoon krijg ik eerst te horen dat ook een van haar ouders aan drugs verslaafd was. De bedoeling is om met Adra, gekleed in een wit pak met geruite omslagen (‘als een enveloppe; ik wil mensen berichten sturen’), een gesprek aan te gaan over mijn ervaringen met drugsouders. Het duurt ultrakort: die ervaringen heb ik niet.

22.45 uur. De sfeer onder het publiek begint wat landerig te worden. Alleen de Chinese clown heeft een paar nieuwe batterijen. Even opgewonden als voorheen huppelt ze door de gangen.

23.05 uur. De Spanjaard blijkt weer volkomen bij kennis en banjert rond alsof er niets is gebeurd. Terug in de zaal zegt hij een soort narcosemiddel te hebben genomen. ‘Nee, nee, dat neem ik normaal niet in.’ Het geheim voor zijn herstel? ‘Chocolade.’

23.15 uur. Terug op de tweede etage. Bij de toilet-performance is de wachtrij niet korter geworden. Ik vul de vragenlijst in. Welke gender ik bezit (‘man’), hoe ik dat weet (‘gaat je niks an’), of ik het wel eens in mijn broek heb gedaan (‘waarschijnlijk als kind’) en of ik altijd de mannentoilet kan vinden (‘ja, en anders een boom’)? Het lijkt me voldoende.

23.30 uur. De klus is geklaard. In de balzaal leggen de drie naakte Adonissen hun mineraalblokken op de grond. In het restaurant sluit de hotdogtent. In de zaal dooft langzaam de stem van de Griek Yiannis Pappas: ‘The freedom and pluralism of the media shall be respected.’ Een waar woord. Op het toneel beneden omhelzen enkele hoofdrolspelers elkaar. Ruim 4,5 uur hebben ze opgetreden. Een uitputtingsslag. Zo voelt het voor uw verslaggever ook.