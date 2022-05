Marilyn Monroe-portret van Warhol verkocht voor recordbedrag van 195 miljoen dollar

'Shot Sage Blue Marilyn’ bij veilinghuis Christie’s in New York. Beeld AP

Veilinghuis Christie’s in New York had vooraf al de verwachting uitgesproken dat de zeefdruk een recordbedrag zou kunnen opleveren. Het schatte de verkoopprijs op 200 miljoen, iets boven de uiteindelijke prijs.

Warhol maakte in 1964 meerdere zeefdrukken van Monroe, die twee jaar daarvoor was overleden. Shot Sage Blue Marilyn maakt deel uit van een serie van vijf identieke portretten, maar dan in verschillende kleuren. Christie’s omschrijft het schilderij als een van de belangrijkste kunstwerken ooit.

Onbekende koper

Het kunstwerk werd verkocht door de stichting van de Zwitserse kunsthandelaren Thomas en Doris Ammann die met de opbrengst de levens van kinderen wereldwijd wil verbeteren via gezondheids- en onderwijsprogramma’s. Wie het doek heeft gekocht is niet bekend gemaakt.

Met de verkoop is het portret nu het op een na duurste schilderij ooit, na Salvator Mundi van Leonardo da Vinci. Dat schilderij leverde omgerekend ruim 425 miljoen euro op.

Het vorige record voor een Amerikaans kunstwerk stond op naam van een schilderij van Jean-Michel Basquiat uit 1982. Tijdens een veiling in 2017 bracht dat werk ruim 100 miljoen euro op. Het duurste schilderij uit de twintigste eeuw was voorheen een kunstwerk van Pablo Picasso getiteld Les Femmes d’Alger (ongeveer 170 miljoen euro).

Marilyn Monroe was een van Hollywoods bekendste sterren voor ze op 4 augustus 1962 overleed aan een overdosis in haar huis in Los Angeles. Andy Warhol stierf in 1987.