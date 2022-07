Mariken Heitman kiest klassiekers voor haar zomerbibliotheek: ‘Zonder deze boeken was ik een ander mens’

Mariken Heitman Beeld Erik Smits

1. Oorlog en Vrede van Leo Tolstoj

Ooit werd mij op de zoveelste hospiteeravond gevraagd naar mijn hobby’s en maakte ik de fout te antwoorden met wat ik op dat moment las: Oorlog en vrede van Leo Tolstoj. Maar waar ik op donderdagavond uitging, doorbrak een van de jongens de stilte.

Beeld Typex

Klassiekers lezen oefende met name toen ik jonger was een grote aantrekkingskracht op me uit. Ongeacht of je alles begreep, volgde na de laatste bladzijde het belonende gevoel dat je een berg had bedwongen. Het maakte daarbij niet uit of het leven aan de andere kant van die berg zo heel erg anders was. Dat lag dan aan mij, niet aan het boek: op naar het volgende. De status ‘klassieker’ kreeg een boek toch niet zomaar, de inhoud ervan moest wel betoverend zijn. Kon je je die inhoud eigen maken, en daarvoor hoefde je alleen maar naar de bieb te gaan (klassiekers zijn zelden uitgeleend), dan werd je ingewijd in de geheimen van het (volwassen) leven. Het ontsluiten van inzichten, lucide ervaringen en nieuwe werelden: een klassieker belooft het in veelvoud.

Terugkomend op die berg: soms voldoet de klassieker aan alle verwachtingen. Dan is het landschap aan de andere zijde inderdaad anders en jij nooit meer dezelfde. Je bent bovendien ingelijfd in een genootschap, een groep mensen die het erover eens is. Meesterwerk.

Schrijven over die klassiekers is een hachelijke kwestie, juist omdat het breed gewaardeerde meesterwerken zijn en ik die niet graag tekort doe. Liefst zou ik ze stuk voor stuk herlezen zodat ik met een doorwrochte analyse kom, maar daar gaat het eigenlijk niet om en dus moet u het doen met mijn hoogst particuliere, door de tijd geërodeerde herinnering aan de zes klassiekers tot wiens genootschap ik mijzelf reken. Om er zelf ook nog iets wijzer van te worden, houd ik de volgorde aan waarin ik ze las.

2. Narziss en Goldmund van Hermann Hesse

Je zou Narziss en Goldmund van Hermann Hesse, dat ik las voor mijn Duitse leeslijst toen ik 17 was, kunnen afdoen als het boek dat ik simpelweg las op de juiste, ontvankelijke leeftijd. Dat ik, na die schier eindeloze hoeveelheid leeslijstboeken over hoofdpersonen (mannen) die zich losmaakten van kerk en milieu en verliefd werden op onbereikbare types (meisjes), water vond in de thematische woestijn. Maar ik herlas het vele malen, op verschillende momenten in mijn leven en het blijft altijd overeind. Vanaf de eerste zin, die uitweidt over een kastanjeboom, ‘(…) een vereenzaamde zoon van het Zuiden’, voel je aan de gewichtige toon van de schrijver dat hij bewust een Belangrijk Boek aan het schrijven is. Dit is een boek dat een greep doet naar het goddelijke en je dichter bij het vuur brengt, een boek dat feitelijk een initiatie belooft. Gevaarlijk, want maakt de schrijver het niet waar, dan blijft alleen een protserige intentie over.

Beeld Typex

Niet bij Hesse. Hij beschrijft in Narziss en Goldmund de vriendschap tussen twee mannen, de aardse kunstenaar Goldmund en Narziss, een in ascese levende geestelijke. Het wemelt van de tegenstellingen, niet alleen tussen deze twee personages en hun levenswandel, maar ook die tussen grootheden zoals goed en kwaad, de dood en het leven. ‘De Moeder’ moet dit alles tot een synthese brengen, is de leidende gedachte. Dit is hoe het vaak gaat: je leest iets, raakt in vervoering, je praat erover of, in mijn geval, doet een mondeling Duits en dat was het dan. Wat rest, is een gevoel. Je verbleef graag in dat boek, het raakte je en de rug ervan in je boekenkast is een vertrouwd beeld, het overleefde vele saneringen en verhuizingen. Maar dat je daadwerkelijk bent veranderd, zie je pas jaren later, bijvoorbeeld omdat je er een stuk over schrijft. Dit boek resoneerde op een leeftijd dat ik mijn energie vooral stak in studeren en muziek maken, veel minder in schrijven. En toch concludeer ik dat ik jaren later zelf óók schrijf over de zoektocht naar zuiverheid en het opheffen van tegenstellingen, in mijn geval die tussen man en vrouw, maar ook bijvoorbeeld tussen natuur en cultuur. Dit boek zou qua thematiek weleens mijn oer-boek kunnen zijn.

Natuurlijk was ik ook geraakt door de innige vriendschap, die niet alleen hun tegengestelde karakters, maar ook de tijd en afstand trotseerde. Je heel wanen door het complement dat de ander is: zo’n vriend(in) wilde ik ook wel. Het is de perfecte platonische liefde en er wordt daarom weleens gesuggereerd dat er meer was tussen die twee. Brengt mij bij het volgende boek.

3. Zami - A new spelling of my name van Audre Lorde

Na het klassieke uit-de-kast-kom-moment werd mijn homoseksuele wording sterk bepaald door de collectie van de bibliotheek. In de zomervakantie zocht ik koortsachtig in de onlinecatalogus op zoekwoorden zoals ‘lesbisch’, ‘homoseksueel’ en mogelijke variaties daarop. Ik las alles en ben een gretige, maar niet per se een snelle lezer. Toch had ik ze aan het begin van het nieuwe studiejaar allemaal gehad en was mijn honger nog niet gestild. Zami – A new spelling of my name van Audre Lorde kwam ik op het spoor via de medewerkers van de onvolprezen boekhandel Savannah Bay in Utrecht. Niet dat ik die in levende lijve sprak uiteraard, ik betrad de winkel schuchter als een zwerfhond, blik gericht op de tafel met ‘normale’ literatuur. De tip kwam van hun website en ik bestelde het boek dat, voor zover ik weet, nooit in het Nederlands vertaald is. Zami is zijn eigen genre, door Lorde zelf gedoopt als mythobiografie, en beschrijft de wording van een mens aan de hand van de haar omringende vrouwen en hun invloed. Dat niet alleen, het boek legt ook bloot welke invloed maatschappelijke krachten zoals racisme en homofobie hebben op wie je bent en wordt. Juist dat intersectionele aspect, waarbij zoiets als homoseksualiteit niet los geduid kan worden van zaken als huidskleur, gender, gezondheid en milieu, was nieuw voor mij.

Beeld Typex

Tegelijkertijd studeerde ik biologie en daar was het doodnormaal om niet alleen de individuele elementen maar ook het geheel te beschrijven. Denk aan een complex ecosysteem dat bestaat uit organismen die allemaal hun functie hebben en invloed op elkaar uitoefenen. Dezelfde soort kan onder andere omstandigheden een andere functie vertolken. Lorde bewees dat ook binnen een maatschappelijke context alles met elkaar samenhangt. De schurende discrepantie in ons denken, waarbij we eigenschappen van mensen los van elkaar zien en daarmee de verwevenheid en politieke uitwerking gebrekkig onderkennen, moet zich sinds Zami in mij genesteld hebben. Al las ik het destijds waarschijnlijk vooral als het portret van een lesbische vrouw van kleur die ondanks alles dichter wordt.

Nog even dit: dat er uit de kast gekomen moet worden is natuurlijk problematisch. Maar een leven buiten de norm zorgt wel voor een geheel nieuwe kijk op de maatschappij en haar vormende invloed. Dat las ik in Zami voor het eerst en het heeft me nog niet losgelaten.

4. Norwegian Wood van Haruki Murakami

Net als Zami is ook Norwegian Wood van Haruki Murakami een verhaal waarin een hoofdpersoon terugblikt op zijn vormende jeugdjaren. Ik was begin 20 toen ik het las en het zal geen toeval zijn dat dit soort bildungsromans een grote indruk op me maakte, ik zat zelf nog volop in dat stormachtige proces van wording. Norwegian Wood springt er dan ook niet uit vanwege zijn klassieke thematiek, de hoofdpersoon worstelt met existentiële vragen zoals: waarom zou je leven of waarom zou je liefhebben? Het is de bedwelmende toon. Ik was op vakantie in Griekenland en herinner me dat ik bij thuiskomst (smartphones bestonden nog niet) op Google Maps de genoemde plaatsnamen opzocht en de streetviews bekeek van willekeurige Japanse steden. Zo graag wilde ik daar of in dat verhaal zijn.

Beeld Typex

Dit was mijn eerste Murakami en net als velen las ik er daarna nog meer, steeds op zoek naar dezelfde betovering. Soms vond ik die (Ten zuiden van de grens vond ik ook fenomenaal), maar steeds vaker bleef dat gevoel uit. Je kunt een schrijver ontgroeien, helaas. Maar tijdens een coronalockdown luisterde mijn partner naar het luisterboek en terwijl zij in haar mini-appartement tegelijkertijd een cake bakte en ik in bad met de deur open meeluisterde, gebeurde weer dat onzegbare. Een transcendente, niet te duiden ervaring. Ondanks de vrij gewone zinnen en stijl belandde ik weer in dat murakamiaanse universum. Dit boek staat voor de liefde voor lezen, waarbij soms de eigen sensaties, in dit geval de geur van de cake, het warme water en de perfect vlakke stem van de verteller, zich vermengen met het verhaal en daarmee onderdeel worden van je leven.

5. Negen verhalen van J. D. Salinger

Als Norwegian Wood gaat over de liefde voor lezen, dan gaat Negen verhalen van J. D. Salinger over de liefde voor schrijven. Bij Salinger verwachtte u misschien De vanger in het graan. Zelf scholier zijnde toen ik dat las, vond ik de held van het boek, Holden Caulfield, nogal een zeurpiet. Als de ‘nepheid’ van volwassenen je grootste probleem was… Het hielp niet mee dat ik in die tijd gepest werd door jongens die me net iets te veel aan Holden deden denken. Nou kon ik ze niet op genialiteit betrappen maar het kwam erop neer dat ik er ook niet van overtuigd was dat kinderen zoveel betere mensen waren. Te kort door de bocht natuurlijk, om De vanger zo te typeren, wel de reden dat ik Salinger een tijd niet meer las.

Mariken Heitman Beeld Erik Smits

Tot ik met enige ernst begon te schrijven en mijn toekomstige uitgever me Salingers korte verhalen aanraadde. Waar moet ik beginnen? Misschien met het allerberoemdste verhaal, Een perfecte dag voor bananenvis. De eerste keer dat je het leest, heb je geen idee waar het heen gaat, elke ontwikkeling is een verrassing. Alles fonkelt aan dat verhaal, de levensechte en tijdloze dialogen, de merkwaardige verhouding volwassene-kind, de dreiging, de afloop. Ik las het uit in de trein en herinner me dat ik om me heen keek alsof ik getuigen zocht voor wat er zojuist was gebeurd. Wat was er eigenlijk gebeurd? De tweede keer lees je op stijlniveau: hoe kan iemand zo scherp en tegelijkertijd luchtig schrijven? Hoe kan het zo strómen? Realistisch en tegelijkertijd vreemd zijn? De derde keer lees je om de meester te snappen, om aan te kunnen wijzen waar al die verschillende radertjes in elkaar grijpen zodat het geheel meer wordt dan de som der delen. Ach nee, dit schiet allemaal hopeloos tekort. Laat ik het persoonlijker maken: deze verhalen zijn zo overduidelijk bezield, dat ze me eindelijk sluitend bewijsmateriaal gaven dat de literatuur het leven kan en moet overstijgen. Zelfs als ik dat als schrijver nooit bereik, vind ik het noodzakelijk de poging te wagen. Genialiteit kan ook ontmoedigen, maar deze verhalen zijn goed op een aanstekelijke manier, je wilt er deel van uitmaken. Het lezen van Negen verhalen was mijn laatste zet richting het schrijverschap. Misschien is het toch tijd De vanger in het graan te herlezen.

6. Orlando van Virginia Woolf

Ik las Orlando van Virginia Woolf, gekenschetst als één lange liefdesbrief (aan Vita Sackville-West), en werd kort daarna zelf hevig verliefd. Hoofdpersoon Orlando buitelt door de tijd, transformeert van man naar vrouw, verandert (door) de liefde, wordt kortom door de verteller steeds in een nieuwe situatie gezet en daarmee op een andere manier bekeken, bespeeld en bewonderd, zoals je dat alleen met een beminde zou willen. Zó uitzonderlijk, die geliefde, moet je zien! (En waarom zien anderen dat trouwens niet?) Ik bespeur ook enige pronkzucht, bij Orlando zelf maar ik doel eigenlijk op de schrijver.

Beeld Typex

Dit verhaal is als Woolfs pauwenstaart, ze maakt een monument van en voor haar geliefde, waarmee de hele geschiedenis nog meer bewondering en liefde opwekt. Wat een geluk ook, dat je als lezer deelgenoot mag zijn van het sublieme spel tussen verteller en protagonist. Zeg nou zelf, welke geliefde zou niet zwichten voor zo’n boek? En al dat nobele gepraat over literatuur groter-dan-het-leven van zonet: is het winnen van die begeerde geliefde uiteindelijk niet het hoogst haalbare? Ik kom hierop omdat ik zoals gezegd zelf verliefd werd en ook krukkige dichtpogingen ondernam. De liefde transformeert en in het beste geval grijp je zo’n ervaring aan om er transformerende literatuur van te maken, bewijst Woolf. Persoonlijk vind ik de liefde een glibberig onderwerp en won ik er bij mijn weten nooit een geliefde mee. Transformatie daarentegen, als symbool voor de vrijheid van het individu, speelt een belangrijke rol in mijn werk. Woolf heeft daar met haar speelse en eloquente toon een onmiskenbare invloed op gehad.

7. De argonauten van Maggie Nelson

Dat je hetzelfde onderwerp, transformatie, ook op een totaal andere manier kunt opvoeren, blijkt uit de laatste titel. De argonauten van Maggie Nelson. Ze beschrijft daarin haar zwangerschap en liefdesrelatie met de genderfluïde kunstenaar Harry Dodge. Ik las het in de periode dat mijn debuut De wateraap uitkwam en was op een prettige manier ontvankelijk, zoals dat gaat rond een mijlpaal. De invloed van alle vijf eerdergenoemde titels is terug te vinden in dat debuut. De argonauten was in álle opzichten origineel, in vorm en inhoud, maar ook omdat het een nieuw perspectief op het heden en zelfs de toekomst bood. Wetenschappelijke verwijzingen en essayistische stukken worden logisch verweven met meer ‘alledaagse’ scènes over bijvoorbeeld lust en liefde. ‘Alledaags’ tussen aanhalingstekens omdat niets vanzelfsprekend is in dit hallucinante boek. Nelson is iemand die terwijl het leven wordt geleefd, erboven zweeft en duiding geeft. In mijn eerste boek had ik het onderwerp identiteit nog enigszins argeloos aangevlogen.

Beeld Typex

Het lezen van De argonauten leidde tot een toegenomen staat van zelfbewustzijn waardoor ik de maatschappelijke mechanismen die daarmee samenhangen, nog scherper (of in elk geval met meer diepte) zag. Nelson gaf sturing aan mijn hernieuwde ambitie: al fietsend de fiets ontleden (en begrijpen). Klinkt als een abstracte exercitie maar op het moment dat je zoiets fysiek maakt, bijvoorbeeld door het over diepmenselijke onderdelen van onze identiteit te hebben zoals gender of gezinsvorming, wordt het meteen tastbaar en relevant. In die staat begon ik aan mijn tweede roman, Wormmaan.

De argonauten is een jonge klassieker, ik weet natuurlijk niet of het de toets van de tijd zal doorstaan. Wat ik wel weet is dat het zijn tijd vooruit is en dat het voor mij een klassieker zal blijven.

Het is onomstotelijk: zonder deze (en vele andere) boeken was ik een ander mens en een andere schrijver geweest. Er gaat een verbindende, bijna dierlijke kracht uit van het delen van een (lees)ervaring met anderen. Het doet me denken aan de eveneens klassiek geworden observatie van mezen in Groot-Brittannië, die na de oorlog ineens massaal een nieuwe vaardigheid, het openpikken van de aluminium doppen van melkflessen om de room te eten, ontwikkelden en razendsnel ‘doorgaven’ aan hun soortgenoten. Al zijn hier inmiddels allerhande doodnormale verklaringen voor, het doet wat mij betreft niets af aan het fraaie aspect van gezamenlijkheid van dit fenomeen. Wat een geluk dat er nog zo veel ongelezen klassiekers zijn.