Marijke van Warmerdam filmde een Romeinse wenteltrap: alsof je op weg bent naar nergens

Millepiedi van Marijke van Warmerdam, een van de zestien films in Oud-Amelisweerd. Beeld Natascha Libbert

In een oud landhuis in Bunnik is Rome te vinden. Alsof de mooie stad in scherven versplinterd uiteen is gevallen. Marijke van Warmerdam is de maker van die scherven: zestien films. Het zijn soms schijnbaar achteloze observaties van kleine dingen die ontzagwekkend mooi zijn, zoals we kennen van Van Warmerdam. Zoals ze eerder een vinger filmde die langs een luxafles strijkt, of een bruistablet dat oplost in een glas water. Zelf noemde ze haar werken eens ‘zelfgemaakte gevonden voorwerpen’.

Het verschil is natuurlijk dat dit Rome is, een stad zo mooi dat het pijn doet aan mijn ogen. Er hoeft niet veel te gebeuren: een meeuw vliegt weg, iemand rent voorbij, een bal drijft op het water. Rome is ook een bijzonder filmische stad, daar heeft Van Warmerdam met cameraman Sander Snoep gebruik van gemaakt. Ik zie korte en lange shots vanuit een drone, vanaf een snelle scooter, uit een bus of een auto. En soms is helemaal niet te begrijpen vanaf waar er wordt gefilmd: bovenop een waterval?

Landhuis Oud-Amelisweerd is beroemd om zijn historische behang. Op de eerste verdieping, waar Van Warmerdam exposeert, is dat behang weggehaald en de muren zijn nu ingezwachteld met doorzichtig linnen. Dat kleurt heel mooi bij de oudste delen van Rome: de fonteinen, de aquaducten, de standbeelden. Maar in zulke kamers mag je natuurlijk niet in de muur boren. Vandaar dat de films van Van Warmerdam nu zijn te zien op ledschermen die op slimme plekken in de kamers staan of leunen.

M.C. Escher’s ‘Relativiteit’. Beeld The M.C. Escher Company, Baarn. Alle rechten voorbehouden, www.mcescher.com.

In de ‘kleine blauwe kamer’ verloor ik mezelf in de film Millepiedi (miljoenpoot, 2021). Te zien is een wenteltrap, die draaiend is gefilmd. Het effect is compleet desoriënterend, alsof de beroemde stad me heeft opgeslokt en ik nu in haar maag of darmen ronddraai. Ik denk aan de reeks van Fibonacci en aan een slakkenhuis. In de tekst bij de film lees ik dat dit een trap in Villa Medici is. Ik kom er ook achter dat een wenteltrap in het Italiaans een ‘slakkentrap’ heet: ‘scalinata a chiocciola’.

Wat deze film nog vreemder maakt is de manier waarop die is gepresenteerd. Het ledscherm ligt op de grond, maar we kijken omhoog in de film. Dat was natuurlijk nooit gebeurd als dit werk aan de muur had gehangen, het is veel beter zo. Onder is boven, en hoewel we langs de trappen draaien, komen we helemaal nergens. Het is alsof ik in een trappenhuis van Escher terecht ben gekomen. Oneindig veel treden naar nergens.