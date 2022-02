Marieke Oprel laat zien hoe moeilijk het was om na de oorlog ‘de vijand’ aan te wijzen ★★★★☆

Marieke Oprel Beeld Annaleen Louwes

Wat maakt iemand tot een ‘goede’ Nederlander? En wie bepaalt dat? Deze vragen stelt Marieke Oprel in Afrekenen met de vijand, over het afnemen van het vermogen van Duitsers na de Tweede Wereldoorlog. Onderdanen met een Duits paspoort werden geplukt, als een vorm van genoegdoening. Dat leidde tot persoonlijke drama’s voor de getroffenen en fundamentele vragen over onze nationale identiteit. In deze verzameling familiegeschiedenissen maakt Oprel de worsteling van mensen met nationaliteit en loyaliteit invoelbaar en probeert zij de naoorlogse geschiedenis met het heden te verbinden.

Voor zo’n 750 miljoen gulden werd na de oorlog onteigend, omgerekend naar nu zijn dat miljarden euro’s. Van geld tot huisraad en van huizen tot bedrijven van mensen met een Duits paspoort, die tot ‘vijandelijke onderdanen’ werden verklaard. Het Nederlands Beheersinstituut (NBI), dat dit beleid moest uitvoeren, kreeg al snel te maken met problemen, te beginnen omdat de ‘vijanden’ nogal verschillend waren. Van erkende nazi’s en collaborateurs tot Duitse dienstmeisjes, vluchtelingen uit Duitsland en zelfs gedeporteerde Joden, die na terugkeer naar Nederland huizen en bezittingen dreigden te verliezen.

De gevolgen waren groot: mensen konden niet werken, geen woning krijgen en moesten bedelen om geld in een tijd dat de anti-Duitse sentimenten begrijpelijk groot waren. Duitse nazi’s en hun sympathisanten waren veelal naar Duitsland vertrokken, de mensen die bleven hadden niet zelden voor diezelfde nazi’s moeten vluchten of tijdens de bezetting in het verzet gezeten. Veel slachtoffers die worden geportretteerd bezaten nauwelijks geld of goed dat kon worden afgenomen. Uitzonderingen waren er ook, zoals graaf Von Bernstorff, die het eiland Schiermonnikoog bezat, dat na de oorlog werd onteigend.

Wat is een ‘goede’ Nederlander?

Tienduizenden Duitsers gingen in beroep en vroegen een ‘ontvijanding’ aan. Daarvoor moesten zij aantonen dat ze zich in de oorlog als ‘goede’ Nederlanders hadden gedragen. Maar wanneer was je dat en hoe kon je dat aantonen? Heldere criteria had het NBI niet, maar medewerkers bleken gevoelig voor bepaalde zaken, zo laten de familiegeschiedenissen in dit boek zien. Goed de taal spreken speelde een belangrijke rol, en actief zijn in het verenigingsleven. De meeste indruk maakte een steunbetuiging van een notabele: een pastoor, ondernemer of politicus die voor je instond.

Nederlandse vrouwen die door een vooroorlogs huwelijk met een Duitser na de oorlog tot staatsvijand werden; Duitsers die hadden moeten vluchten voor de nazi’s en na de oorlog tot vijand werden verklaard; Joden van Duitse afkomst die na terugkeer uit de concentratiekampen moesten aantonen dat zij ‘goede’ Nederlanders waren geweest. Afrekenen met de vijand laat zien hoe moeilijk het was om ‘de vijand’ aan te wijzen en hoe weinig nationaliteit soms te maken had met loyaliteit. Goed Nederlanderschap bleek vooral te bestaan uit het hebben van de juiste kennissen en het leggen van de goede contacten.

Actuele betekenis

Dit boek is de publieksuitgave van het proefschrift van Oprel, die politieke geschiedenis doceert aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Geschiedschrijving heeft voor haar actuele betekenis. ‘Tegengas bieden aan de waan van de dag’, zoals zij stelde in een interview naar aanleiding van haar proefschrift. Historische vergelijkingen gaan snel mank, maar kunnen toch verhelderend zijn. Zo legt Marieke Oprel een verband tussen dit historisch onderzoek en huidige discussies over burgerschap en loyaliteit. In het tegenwoordige integratiebeleid wordt ook de vraag gesteld wat iemand nu eigenlijk tot Nederlander maakt.

Na de oorlog was belangrijk in hoeverre Duitsers ‘vergroeid’ waren met de Nederlandse samenleving en Oprel constateert dat deze vraag in het integratiebeleid nog altijd centraal staat. Meer dan dit vaststellen doet zij niet en dat maakt het boek een beetje onaf; we krijgen niet echt te lezen wat zij van dit onderzoek leerde, behalve dat integreren en inburgeren voor elk mens anders zijn. Los van die discussie heeft dit boek grote historische waarde, met opmerkelijke verhalen over een vergeten kant van de oorlog.

Beeld Van Oorschot