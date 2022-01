Marieke Lucas Rijneveld schreef een gedicht voor de Volkskrant: ‘Vrij van beren’

Marieke Lucas Rijneveld Beeld Jouk Oosterhof

Vrij van beren

Ik ben bijna in alles heldhaftig geweest:

in met de kont tegen de geboortekrib

en waar ik thuiskom, wil ik Lucas heten.

In het dagelijks brood opnieuw tot mij te

nemen – vanuit een graatmager landschap

leerde ik niet bang te zijn voor een

vetter seizoen. Of in het afschudden

van de wolfsmeneer en nooit weer een

prooi acteren, zijn streken uit mij te leven.

In de dood, door hem een verkeerd reisadvies

te geven en niet angstig zijn voor stille

polderwegen. Maar ook in kleine

dingen, zoals het opdoeken van mijn

berenverzameling; ik spaarde ze vooral

in het schemerdonker, of als ik iets

niet dacht te kunnen, zoals een lampje

verwisselen, een band plakken,

mijzelf lijmen na een onhebbelijk oordeel.

Waar ik nooit heldhaftig in ben geweest:

het verdragen van al dat geraas en getier,

van men die het altijd beter weet,

die de boy uit je willen halen en je

ongevraagd naar hun schepping willen

vormen, je wanstaltig noemen.

Nee, niets is moeilijker dan de mens

die de ander het menszijn niet gunt,

die het blad voor de mond plaatst,

terwijl iedereen als ontwerp ter

wereld komt en een eindversie

nooit definitief, nooit compleet is.