Marieke Lucas Rijneveld schreef een gedicht voor de Volkskrant om het jaar uit te luiden

December



Hoe je, als ik bijna moet huilen, zegt: er zit

sneeuw in de lucht. Maar de wolkenvelden

zijn blauw en in mij zit een grijsgedraaid

verdriet. De winter is zo wit dat alles uit vacht

bestaat, alsof er een grote hond uitgestrekt in

de straat ligt. Ik leerde dat als mijn boosheid

een sneeuwvlok in april is en als ik weer iemand

ter aarde bestel, dat ik mij dan puntgaaf

presenteer. Zie mij de lak van mijn tanden

glimlachen, mij dansen als een prooidier in

het vizier van de jager, ach, kom, dans,

laat me zwieren in mijn dodemanswals.

En toch, zodra ik alleen ben tuur ik de

boze lucht af, verdraai ik mijn stem tot wat

kraaiengezucht en denk: hoeveel zwarte

sneeuw kan een mens zien vliegen?