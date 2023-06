Marie-Mae van Zuilen weet als een 18de-eeuwse alleenstaande moeder in ‘Antje’ het publiek makkelijk voor zich te winnen ★★★☆☆

Marie-Mae van Zuilen in ‘Antje’. Beeld Moon Saris

Wanneer we de consistoriekamer van de Grote Kerk in Alkmaar betreden, zien we Marie-Mae van Zuilen in een lange trenchcoat op een verhoging staan. Op een kwetsbare manier vertelt ze hoe ze op straat werd geconfronteerd met een geest uit het verleden: een man die haar een keer op een gezellige avond verleidde, met haar vree en daarna deed alsof hij haar nooit had gekend. Van Zuilen trekt de jas uit, zet een witte boerinnenmuts op haar hoofd en vertelt als de 18de-eeuwse Antje dat toen ze ontdekte dat ze zwanger was, ze door haar omgeving werd geëxcommuniceerd.

Over de auteur Ela Çolak is freelance cultuurjournalist en schrijft voor de Volkskrant over film en theater.

Regisseur Koen Verheijden, die graag documentair theater maakt waarin hij historische feiten verwerkt, verrast ons vervolgens door Van Zuilen als een operazanger indrukwekkend hoge noten te laten zingen. Voordat Van Zuilen ons meeneemt naar de gebeurtenissen in de rechtbank, waar Antje in 1794 een huwelijk of alimentatie eiste van de vader van haar kind, vertelt ze het verhaal van een ‘moderne’ Antje. Een over wie, na soortgelijke gebeurtenissen op de kermis, wordt rondgebazuind dat ze ‘makkelijk’ is, waardoor ze zich het liefst verstopt in een wc-hokje op school. Het fragmentarische stuk neemt ons tot slot weer mee naar het verleden, waarin de 18de-eeuwse Antje ons erop wijst dat de rechtszaak in dezelfde kerkelijke ruimte heeft plaatsgevonden.

Van Zuilen weet het publiek als de strijdbare Antje makkelijk voor zich te winnen. De ‘moderne’ Antje maakt ook nieuwsgierig, maar wordt minder uitgewerkt, waardoor je zou willen dat het stuk langer dan een half uur duurt. Verheijden zet bovenal een invoelend verhaal neer van een moedige alleenstaande moeder, die haar stem twee eeuwen geleden durfde te gebruiken.