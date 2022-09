Marie Kreutzers fraaie kostuumdrama Corsage is een vrijelijk fantaserend vorstinnenportret ★★★★☆

Corsage

Een wespentaille van 44 centimeter, en nog zit het rijgkorset niet strak genoeg. Blijkbaar wil Elisabeth, keizerin van Oostenrijk, koningin van Hongarije, echtgenote, moeder, symbool, er extra dun uitzien voordat ze begint aan een dag vol ceremoniële poespas en plichtmatige ontmoetingen.

Maar schijn bedriegt, in het bijzonder fraaie kostuumdrama Corsage. Misschien kiest Elisabeth (Vicky Krieps) voor dat onmogelijk strakke korset opdat ze geloofwaardig kan omkiepen zodra die hele opgezwollen toestand, met zijn hoogwaardigheidsbekleders, rode lopers en knapenkoortjes, haar echt de keel uithangt. Als iemand de kunst van het strategisch flauwvallen beheerst, dan is zij het wel.

De Oostenrijkse cineast Marie Kreutzer heeft met Corsage een vrijelijk fantaserend vorstinnenportret gemaakt, waarin Elisabeth (1837-1898) begiftigd is met een groot talent voor kleine ontsnappingen. Voortdurend probeert de keizerin te ontkomen aan het protocol van het Weense hof anno 1878, waarin zij in feite slechts als entourage dient. Ze heeft een woonkamer voor zichzelf, waar echtgenoot Frans Jozef I (Florian Teichtmeister) alleen met haar toestemming naar binnen mag. In het (opvallend afgebladderde) Engelse kasteel van haar zus wacht een knappe stalmeester (Colin Morgan). Wanneer ze een hospitaal met soldaten bezoekt, mannen die zwaargewond zijn geraakt bij de bezetting van Bosnië-Herzegovina, deelt ze met een van hen een sigaretje op bed. Intussen worden Elisabeths jurken per scène kleurrijker en extravaganter.

Evenzogoed benadrukt Kreutzer dat haar Lady Di-achtige hoofdpersonage vastzit in de verkeerde periode. Alleen al die repetitieve historische aanduidingen: Wenen, juli 1878; Wenen, augustus 1878; Wenen, september 1878. In een bizar beeld raakt Elisabeths kruin aan het plafond, en zijn de tafel en stoelen naast haar geslonken tot miniproporties – alsof ze niet in een paleisvertrek staat, maar in een poppenhuis.

En dan zijn er nog de vele anachronismen, die het op 35 millimeter gedraaide Corsage eerder in de traditie van Marie Antoinette (2006) en The Favourite (2018) plaatsen dan in die van de Sissi-trilogie met Romy Schneider. De minst originele stijlbreuken zijn de liedjes van onder meer The Rolling Stones die voor Elisabeth worden gespeeld. Bij sommige zaken kun je je afvragen of ze in 1878 al bestonden (de designbril van Elisabeths butler), terwijl andere pontificaal misplaatst zijn (een plastic emmer, een telefoon, een moderne tractor). Sporen van de tijd waarin Elisabeth eigenlijk had moeten leven, zo je wilt.

Hoe dan ook trekt niets zo veel aandacht als de uitmuntende vertolking van Vicky Krieps: verzet en verbittering, eenzaamheid en levenslust, in Krieps’ spel vindt alles zijn evenwicht. Dat maakt van haar Sisi (met één s) zowel een wensdroom als een levensechte vrouw die je – bijna – in een tattooshop zou kunnen tegenkomen.