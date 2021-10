Mariana Enriquez grossiert in enge scènes en vreselijke taferelen zonder een spoor van ironie

Opgroeien, ziekte, rouw, seksuele identiteit, inheemse geloofsrituelen, het swingende Londen van de jaren zestig, de macht van de Argentijnse oligarchie, de militaire dictatuur in Argentinië… Aan onderwerpen geen gebrek in Mariana Enriquez’ ambitieuze, bijna zevenhonderd pagina’s tellende roman Ons deel van de nacht. Rode draad is het losjes over zes delen verspreide verhaal van de Orde, een geheime sekte die in Engeland ontstond maar wortels heeft in Afrika en overwaaide naar Argentinië. Doel van de Orde is een voorgoed voortlevend bewustzijn. Om dat in stand te houden zijn mediums nodig, die niet zo makkelijk zijn te vinden en moeilijk binnenboord kunnen worden gehouden. Tot de mores van de sekte behoren wrede rituelen en bloedige offers aan een donkere macht die simpelweg wordt aangeduid als de Duisternis.

Enriquez grossiert in enge scènes en gruwelijke taferelen, die ze zonder een spoor van ironie serveert. Zo laat ze zien dat ze het horrorgenre tot in de puntjes beheerst en ook dat ze het bloedserieus neemt. Maar door al dat occulte griezelen komen de andere elementen van haar roman in de verdrukking. Ons deel van de nacht is een onbevredigende hybride.

