María Mendiola (1952-2021) behoorde dankzij Yes Sir, I Can Boogie tot het succesvolste vrouwenduo aller tijden

María Mendiola (onder, in het wit) en Mayte Matheos in 1978. Beeld Getty

María Mendiola, zaterdag 11 september overleden op 69-jarige leeftijd, was de helft van een vrouwenduo dat voor een van de grote muzikale oorwormen van de jaren zeventig zorgde. Yes Sir, I Can Boogie werd geschreven door het Duitse componisten- en producersduo Frank Dostal en Rolf Soja en opgenomen in Nederland door een Spaans zangeressenduo dat onder de naam Baccara de grote zomerhit van 1977 in handen had. De zomerhits werden traditiegetrouw meegenomen van de mediterrane dansvloeren naar de rest van Europa, waar men tot in de herfst het vakantiegevoel wilde vasthouden.

Yes Sir, I Can Boogie combineerde zwoele Euro-disco met het type Engels dat gesproken wordt in landen waar Engels niet de moedertaal is. Yes sir, I can boogie/If you stay, you can’t go wrong/I can boogie, boogie woogie all night long was de eindeloos herhaalde regel van het nummer. Verrassend intermezzo waren de regels: No sir, I don’t feel very much like talking/No neither walking.

Het nummer stond in heel Europa hoog in de hitparade (op nummer 1 in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië) en van de single werden uiteindelijk 16 miljoen exemplaren verkocht, waarmee Baccara het best verkopende vrouwenduo uit de popgeschiedenis werd. Ook de tweede single van Baccara (Sorry, I'm a Lady) deed het goed, met weer een nummer-1-notering in Nederland en Duitsland. In 1978 vertegenwoordigde Baccara Luxumburg op het Eurovisie Songfestival met Parlez-vous francais, en haalde daarmee de zevende plaats.

María Mendiola stapte in 1976 samen met haar collega Mayte Mateos uit het dansgezelschap van Albert Portillo, dat bekend was als showballet voor de Spaanse televisie. Ze begonnen voor zichzelf onder de naam Venus. Uiteindelijk werden ze ontdekt door een Duitse producer die hun act zag in het Tres Islas Hotel op Fuerteventura (Canarische Eilanden), waar ze voor een publiek van toeristen een internationale versie van Spaanse liederen en flamencodans opvoerden.

Voor hun act waren ze altijd gekleed in zwart (Mateos) en wit (Mendiola). Vier jaar na hun grote succesnummer viel het duo uiteen, ruziemakend voor de rechter over wier aandeel groter was. Het geschil liep uit op een contractbreuk met hun platenmaatschappij, waarbij iedere zangeres verder probeerde te gaan met een eigen versie van Baccara. Spaanse media meldden dat ze elkaar sinds 1982 niet meer zouden hebben gesproken.

Ondertussen dook het nummer Yes Sir, I Can Boogie op de meest onverwachte plekken op, omgeven door jarenzeventignostalgie en met een stevige cultstatus als typische eurodisco van weleer. In 2020 had het Schotse voetbalteam het nummer geadopteerd als lijflied toen ze zich voor het eerst in jaren voor het EK plaatsten, waarna het gewoon weer opdook op de Engelse hitlijsten.