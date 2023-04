Margriet van Breevoorts neergeplofte varkensachtige wezen in het bos straalt een onmetelijk verdriet uit

‘When the Flood Comes’ van Margriet van Breevoort. Beeld Natascha Libbert

Ineens ligt het daar, midden in het bos: een groot, neergeploft varken. Of wacht, is het wel een varken? Het dikke, roze lichaam doet ook wel een beetje denken aan een zeekoe, of een immense slak. Of aan een uitgetelde versie van Barbapapa, die alle hoop heeft laten varen.

Wie dichterbij komt, ziet het gezicht van dit vreemde wezen. Het straalt een onmetelijk verdriet uit.

Het dier ligt op een heuveltje, eronder gaat een bunker verscholen. In de bijbehorende ondergrondse gangen is ook nog een jong te vinden, dat wel gemaakt lijkt van kreukelige oude bubblegum. Margriet van Breevoort maakte de twee hyperrealistische sculpturen voor de nieuwe Biënnale Noordwijk, die momenteel in en rond Noordwijk (Zuid-Holland) plaatsheeft.

In de ondergrondse gangen onder de heuvel is ook een jong te ontdekken. Beeld Natascha Libbert

Van Breevoort (1990) werd enkele jaren terug wereldberoemd met haar kunstwerk Homunculus loxodontus (2016), een beeld van een goeiig, vreemd wezen dat ineengezakt op een stoel zit en met de handen gevouwen in de schoot voor zich uit kijkt. Het werd aangekocht voor de wachtkamer van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis in Leiden en groeide onverwacht uit tot een hit op Russische sociale media.

De Russen fotoshopten hem te pas en te onpas overal in – veel en lang wachten behoort in Rusland tot de orde van de dag en de Russen konden zich maar al te goed herkennen in het gelaten wachtende wezen, dat ze de bijnaam ‘Zjdoen’ gaven (‘de wachtende’). Een Russisch mediabedrijf kocht de gebruiksrechten en werkt aan een animatieserie – voorlopig zijn er alvast knuffels, beeldjes en koffiebekers van te koop.

Van Breevoorts werk in Noordwijk introduceert weer een nieuwe diersoort, het lijkt een compleet doorgefokt varken uit de toekomst voor te stellen. Een weerloos ogend schepsel, gevangen in een lichaam dat anderen, ons waarschijnlijk, ten dienste moet zijn.

Het kunstwerk heet When the Flood Comes en past naadloos bij het thema van de Biënnale Noordwijk, ‘transities’: de verhouding tussen mens en natuur en het vermogen zich aan te passen aan (klimaat)verandering. In een interview vertelde Van Breevoort dat ze zich onder meer liet inspireren door de vergaande manieren waarop mensen de wereld naar hun hand zetten – en door de dystopische MaddAddam-trilogie van Margaret Atwood. In deze sf-romans zijn donortransplantaties van genetisch gemanipuleerde varkens aan de orde van de dag. Terwijl er een uitstervingsgolf gaande is, ontsnappen deze superslimme ‘pigoons’ en binden ze de strijd aan met de laatste mensen.

Twee fantasiewezens uit de animatievideo ‘From Left to Right’ van Ivan Maximov.

Van Breevoort vindt het interessant om ‘als een soort frankenstein nieuwe wezens te scheppen’. Daarin is ze een geestverwant van de Russische (!) filmmaker Ivan Maximov (64). In zijn geniale korte afstudeer-animatiefilm From Left to Right (1989), die integraal op YouTube staat, zien we een haast eindeloze parade van mollig ronde fantasiewezens van links naar rechts voorbijtrekken, die elkaar (en alles wat hun voor de voeten komt) opeten, opsnuiven of anderszins in hun lichaam opnemen.

Waar de speelse maalstroom van leven en evolutie van Maximov vooral vrolijk stemt, is het varkensachtige wezen van Van Breevoort – na heel even afstotelijk te zijn – vooral zeer aangrijpend. En hoewel het gezien de titel misschien wel kan zwemmen, is het toch moeilijk voorstelbaar dat dit meelijwekkende dier in de darwiniaanse survival of the fittest ‘fitter’ dan de mens zou zijn. Maar je gunt het hem (of haar) eigenlijk wel.

Kunstenaar Margriet van Breevoort.