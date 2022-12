Margôt Ros heeft haar verteltalent niet van een vreemde, blijkt in haar eerste cabaretsolo ★★☆☆☆

Margôt Ros in haar voorstelling ‘Brabantse nachten zijn lang’. Beeld Vincent van den Hoogen

Is Brabantse nachten zijn lang alleen maar leuk voor Brabanders? Nee, maar misschien wel leuker. Het is de eerste cabaretsolo van Toren C-actrice Margôt Ros, en ze speelt ’m niet voor niets (vooralsnog?) exclusief twee weken lang in het Parktheater Eindhoven, de stad waar ze is opgegroeid en waar het bespreken van de meest zuidelijke ingrediënten van je jeugd toch vlug een gezellig feest der herkenning wordt.

‘Ik kom met mooie, sterke verhalen en zing vast ook nog een mooi lied’, is de belofte – geen typetjes. Ze heeft een lange, rommelige aanloop met voor de hand liggende Brabantse sfeermakerij nodig om tot de vloeiendere, boeiendere kern van haar show te komen. Dat is haar vader, die met een kratje bier het hospice in ging. Aan zijn sterfbed kwamen de vragen: wie is deze man eigenlijk, met z’n pilsje en die eeuwige buil sjek, de afwezige vader die nooit ergens heen wilde, laat staan met haar, die zo weinig interesse in zijn dochter leek te hebben?

Op de beste momenten doet Brabantse nachten zijn lang denken aan Onze Henry, de prachtige voorstelling van een paar jaar geleden waarin Henry van Loon stilstond bij de dood van zijn Oirschotse moeder. Met slim, afwisselend theaterspel maakte hij het gemis en allerlei communicatieve onvermogens invoelbaar, zowel grappig als ontroerend.

Hier ontbreekt die meeslepende opbouw. Ook Margôt Ros weet liefdevol te vertellen over ‘ons pap’, en iets warms te ontdekken in hun oppervlakkige band. Het is wel duidelijk dat ze haar gevoel voor goede anekdoten niet van een vreemde heeft. Alleen blijven ze nu een beetje wat ze zijn, goede anekdoten, en daardoor wordt Brabantse nachten zijn lang uiteindelijk een iets te lange zit.

Margôt Ros Beeld Vincent van den Hoogen