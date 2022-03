Margootje, een chanson met dubbele bodem

Margootje, Margootje, in zo’n klein Peugeootje

Margootje, Margootje uit Madurodam

Margootje, Wim Sonneveld (1964)

Op een goede dag zat er op de ontbijttafel van cabaretier en zanger Wim Sonneveld naast het theekopje en vlak bij de boter plotseling een ondeugend en aanhalig minivrouwtje in bikini: Margootje. Ze vroeg om een vuurtje en kwam uit miniatuurstad Madurodam.

Het was een merkwaardige geschiedenis. De blonde Margootje met het ‘beeldige figuurtje’ was gekomen in haar Peugeootje en ze was niet te houden. Ze klom op een broodje, ‘kroop in een laatje met zo’n klein behaatje’ en fluisterde ‘Wim’.

Wim moest er niks van hebben, aanvankelijk. Boos en beledigd liet ze zich in haar autootje terugbrengen naar Madurodam waar ze zich met een ‘zedig wit kapje’ terugtrok in het Begijnhof. Dit tot verdriet van de zanger, ondanks alles. Hij miste haar snel. Margootje was daardoor óók een liefdesliedje, een chanson met een dubbele bodem.

Het bestaan van Margootje werd op 1 januari 1964 voor het eerst publiek gemaakt, in de luid bejubelde show Een avond met Wim Sonneveld. Harry Bannink en Sonneveld schreven de muziek, maar het was de rebelse koningin van het lichte lied die haar tot leven wekte, Annie M.G. Schmidt.

Een avond met Wim Sonneveld.

Twee keer verwees ze naar bestaande vrouwen. ‘Bardootje’– de razend populaire Franse seksbom Brigitte Bardot – rijmde lekker. De tweede vrouw kwam uit Engeland en had een jaar tevoren wereldwijd aandacht getrokken, als middelpunt in wat het Profumo-schandaal was gaan heten. Sonneveld zong: ‘Zij werd erg ondeugend en ik schreeuwde kwaad, jij Christine Keeler in pocketformaat.’

Christine Keeler rond 1960. Beeld Foto Hy Peskin / Getty

Keeler (1942-2017) was een nachtclubdanseres en model. Ze was pas 19 toen ze een affaire had met de Engelse minister van Defensie John Profumo, vreemdganger en toonaangevend lid van de conservatieve partij. De Koude Oorlog beleefde een dieptepunt (bouw Berlijnse Muur, Cubacrisis) en de explosie kwam toen openlijk werd verondersteld dat ze spionage voor het rode gevaar zou hebben bedreven, de Russen. Behalve Profumo had ze ook een militaire attaché van de Russische ambassade in Londen bemind, Jevgeni Ivanov.

In 1985 dreigde de tekst van Annie M.G. Schmidt verminkt te worden toen minister Brinkman een offensief tegen reclame-uitingen op publieke tv-zenders aankondigde en serieus werd gedebatteerd over de vraag of de aanduiding ‘Peugeootje’ moest worden gecanceld. Het Franse automerk genoot van de aandacht. In de jaren zestig reed het crème de la crème van het Nederlandse cabaret, mannen als Wim Sonneveld, Wim Kan, Toon Hermans, Paul van Vliet en Fons Jansen, in een gesponsorde Peugeot.

De beroemdste inwoner van Madurodam bleef altijd leven. Artiesten (Drukwerk, André van Duin) die zich waagden aan een cover, vertilden zich aan het nummer. Sonneveld had de lat huizenhoog gelegd.

Rosse buurt, Amsterdam. Beeld Eva Leitolf

De vrouw die in het liedje transformeerde in een ‘deugdzaam begijntje’, maakte later nog een spectaculaire ommezwaai. In Madurodam kreeg ze rond de eeuwwisseling een plek op de nagebouwde Wallen, zittend voor een raam. Een foto van Eva Leitolf van het tafereel werd opgenomen in de collectie van het Rijksmuseum - een hele eer. Boven het raam staat haar naam, Margootje.

