Margaret Qualley maakt Maid de moeite waard ★★★★☆

MAID (L to R) RYLEA NEVAEH WHITTET as MADDY and MARGARET QUALLEY as ALEX in episode 101 of MAID Cr. RICARDO HUBBS/NETFLIX © 2021 Beeld RICARDO HUBBS/NETFLIX

Toen de Amerikaanse Stephanie Land op 29-jarige leeftijd haar man verliet, een alcoholist die haar terroriseerde, was ze een jonge moeder zonder inkomen, onderdak of opleiding. Het sociale vangnet bleek een labyrint van regels en regelingen, waar de weg naar de uitgang eigenlijk nauwelijks te vinden was. Haar disfunctionele familie leek de problemen alleen maar te vergroten. Er waren momenten dat ze praktisch dakloos was, op de rand van een armoedeval. Ze begon te werken als hulp in de huishouding via een uitzendbureau, waarbij ze terechtkwam op uiteenlopende adressen, van luxe villa’s tot zwaar vervuilde krotten. Dit zware werk werd haar redding en niet omdat het genoeg betaalde, bij lange na niet, maar omdat ze haar wonderlijke ervaringen in die huizen ging opschrijven.

In 2015 publiceerde Land een stuk op de website Vox (I spent two years cleaning houses) dat veel werd gelezen als het perfecte voorbeeld van de realiteit van de enorme inkomensongelijkheid, gecombineerd met de aantrekkingskracht van het voyeuristische aspect. Dat stuk leidde naar een boekcontract en in 2019 verscheen Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother‘s Will to Survive. Het boek, een bestseller, leidde weer tot een contract met Netflix. We kunnen rustig stellen dat Land uit het labyrint is geraakt.

Er valt wel het een en ander op de serie Maid aan te merken. Maar wat de serie de moeite waard maakt is de buitengewone rol van Margaret Qualley als de jonge moeder Alex. Qualley, dochter van actrice Andie MacDowell (Four Weddings and a Funeral), die in Maid ook de rol van haar moeder speelt, was als tiener in de serie The Leftovers te zien en viel in 2019 op als een van de volgelingen van Charles Manson in Once upon a Time in... Hollywood.

In Maid draagt ze de hele serie, elke scène, tien uur lang. Een emotionele, soms gekmakende achtbaan, met goede en slechte (heel veel slechte) mensen op haar pad, en een maatschappelijke omgeving die er niet is voor de mensen die naast de boot vallen. En lees de Nederlandse kranten: dit is geen ver-van-ons-bedshow. Vermelding verdient ook de 3-jarige Rylea Nevaeh Whittet als dochter Maddy, geen schattig acterende peuter, maar een echt kind, in haar eigen wereld, zich vastklampend aan haar moeder als een boei in zeer woelige baren. ‘Ik leef voor mijn kind’, zegt Alex op een gegeven moment, en er is geen moment dat je daar niet in gelooft.

Het werkt niet allemaal even goed. Tien afleveringen van een uur voelt echt aan de lange kant, vooral als Alex zelf ook terugvalt in oud gedrag, of je het gevoel krijgt dat er een te hoge prijs voor een nieuw onderdak moet worden betaald. Dan krijgt het een wat soapy gehalte. Qua toon slingert Maid ook nogal heen en weer, tussen sociaal-realistisch en een comedy met romcom-motieven.

Andie MacDowell speelt de uitzinnige Paula, een borderliner met narcistische trekken met de neiging om de ene foute man voor de andere in te ruilen. De rol van Paula is op het karikaturale af en niet alle moeder-dochterscènes werken even goed.

Maar Maid is de serie van Qualley, die tegen de klippen op een grote innerlijke kracht uitstraalt en geen moment ook maar een greintje sentimentaliteit in de rol laat sluipen.