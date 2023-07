Marenne Welten schildert schrikbeeld en gemis in glibberig pasteleffect

Marenne Welten: ‘Sick Bed’. Beeld LNDW Studio

Hij heeft blote voeten en de gestreepte broek verraadt dat hij een pyjama draagt. De man die hier voor in beeld zit, gaat voorlopig nergens heen. Hij zit. Hangen, kun je het ook noemen. Achter hem in beeld zie je mannen die hetzelfde doen. Ze liggen op bed of zitten, voorovergebogen, op de bedrand. Wat doen ze? Ze wachten. Maar waarop?

De zaal die Marenne Welten in Sick Bed afbeeldt, is een tussenruimte. Een voorportaal. De in rijen opgestelde bedden en de rondhangende figuren doen denken aan een noodopvang voor asielzoekers. Maar deze mannen wachten niet op het moment dat ze – misschien wel, misschien niet – een nieuw leven in een onbekend land kunnen beginnen. Ze wachten op een einde. De slaapzaal is het station tussen de levens die ze hebben geleid en de dood.

Uitgebluste bewoners

Marenne Welten liet zich voor de serie House of Men, waarvan dit schilderij onderdeel is, inspireren door de geschiedenis van het Oudemannenhuis in Breda. Eeuwenlang, van 1634 tot 1956, deed dit monumentale pand in het centrum van de stad dienst als gasthuis voor bejaarde mannen. Tegenwoordig is het gebouw onderdeel van het Stedelijk Museum Breda. Welten, wiens familie uit Breda komt, verdiepte zich in de geschiedenis van het gasthuis en schilderde fictieve portretten van bewoners.

Welten snijdt vaker historische onderwerpen aan in haar schilderijen, zo maakte ze ook portretten van de eerste westerse kolonisten die voet op Amerikaanse bodem zetten. Ze zoekt bij het schilderen, zo vertelde ze in de podcast Kunst is Lang, naar het punt waar grotere verhalen haar persoonlijke leven raken. Bij de bewoners van het Bredase Oudemannenhuis is dat verbindingspunt haar vader. Die groeide op in de buurt van het huis en voor hem waren de uitgebluste bewoners een schrikbeeld. Zo zou hij misschien ook ooit worden. Dat gebeurde niet: hij overleed toen Welten 11 jaar oud was.

Frans Hals: 'De regenten van het oudemannenhuis'

Wie aan de combinatie ‘oudemannenhuis’ en ‘schilderkunst’ denkt, komt gauw uit bij Frans Hals. Hals, de zwierigste onder de 17de-eeuwse meesters, schilderde twee groepsportretten rondom het thema. Een groter contrast tussen die regentenportretten en Sick Bed is haast niet denkbaar. Hals portretteerde niet de bewoners, maar de bestuurders van het Oudemannenhuis in zijn woonplaats Haarlem. Hier geen ingezakte ruggen, blote voeten en pyjama’s, maar zelfbewuste blikken en keurig gesteven kragen. Dit zijn mensen met een rol in de wereld. Ze hangen niet rond, ze poseren.

Glibberig pasteleffect

De schilderstijl is ook anders. Hoewel Hals behoorlijk wild schilderde, met grove streken en dikke lagen verf, is zijn portret nog steeds erg scherp en realistisch vergeleken bij dat van Welten. Bij haar glibbert de verf in dikke, rupsachtige strepen over het doek. De kleuren van Hals zijn overwegend donker, met wit als tegenkleur. Welten gebruikt juist bijna geen contrast. Haar pasteltinten liggen dicht bij elkaar.

Welten creëert haar glibberige pasteleffect door eerst een dikke laag witte olieverf op het doek te smeren. Hier zet ze vervolgens de kleuren op. Een chaotisch proces, noemt ze het zelf, een gevecht tussen onderwerp en materiaal. De verf duwt het beeld weg.

Het resultaat van dat gevecht lijkt een beetje op het vlekkerige nabeeld dat je soms ziet wanneer je tegen het zonlicht in hebt gekeken. In dit geval is het misschien een nabeeld van een beeld dat nooit bestond: dat van Weltens vader als oude man. Schrikbeeld en gemis, samen in een schilderij.

Marenne Welten