Marcel Proust is honderd jaar na zijn dood nog steeds actueel. En echt goed te lezen. Probeer het ook

Op 18 november is het honderd jaar geleden dat Marcel Proust overleed. Nu is dat geen bijzondere prestatie, wij allen zijn ooit honderd jaar dood, alleen zullen de meesten van ons tegen die tijd nog slechts bestaan in de vorm van wat vodjes papier, als ook die niet door een harteloze nazaat bij het grofvuil zijn gesmeten en lacht de Franse schrijver de longontsteking die hem op zijn 51ste het leven kostte een eeuw na dato schaterend uit: wat nou dood?

Zijn grootste werk À la recherche du temps perdu (Op zoek naar de verloren tijd), voltooid in 1922, wordt nog volop verkocht. Dat het vervolgens in menig boekenkast staat te verstoffen ligt vooral aan de intimiderende omvang: de zevendelige romancyclus, nu door De Bezige Bij uitgegeven in een luxe cassette, telt 4.025 pagina’s en het is dus best logisch dat ‘Proust lezen’ voor veel mensen op het lijstje staat van dingen die ze ooit zullen doen als ze er eindelijk tijd voor hebben, wat nooit het geval is, tot ze bijvoorbeeld corona krijgen en alleen nog maar kwijnend onder een dekentje op de bank naast een kopje lindenbloesemthee willen liggen met een fijn dik boek in de krachteloze hand.

Om vervolgens te ontdekken dat het boek wel zwaar is van gewicht maar niet van inhoud. De Recherche is, behalve erudiet en monumentaal en ander plechtigs, óók bijzonder grappig. Vals en vilein ontleedt Proust de falende mens en zijn hypocrisie. En hoewel de milieus en mores sinds de belle époque zijn veranderd, is die mens dat niet. Proust lezen is over jezelf lezen.

Marcel Proust (1871-1922), de schrijver van À la recherche du temps perdu. Beeld Print Collector/Getty Images

Dit weekend wordt Proust op diverse plekken herdacht. Zo geeft de Rotterdamse boekhandel Donner zijn klanten een fragment uit Prousts onvoltooide roman Jean Santeuil mee, verschijnt bij De Bezige Bij een vertaling van De vijfenzeventig bladen en presenteert uitgeverij IJzer een mooie uitgave van Lusten en dagen. Hoogtepunt van alle Proustaria is De tijdmachine van Marcel Proust, geschreven door emeritus hoogleraar Franse letterkunde Ieme van der Poel. ‘Honderd jaar na de dood van Marcel Proust is het hoog tijd om het cliché van wereldvreemde dandy die ellenlange zinnen schreef naar het rijk der fabelen te verwijzen’, trapt ze kordaat af, waarna ze in korte (!), heerlijke stukjes laat zien hoe actueel Proust is. Vloeiende identiteiten? Bij Proust doen personages niet anders dan veranderen. Polarisatie? De belle époque staat er stijf van.

Lees eerst Van der Poel en pak daarna het epos. Luisteren kan ook, Louis van Beek sprak alle delen meeslepend in. Gewoon beginnen.