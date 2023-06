Marcel en Gijs hebben hun spel van volksmennerij en gezellig nihilisme tot in de perfectie uitgespeeld

Het moest hét televisie-evenement van de zomer worden. Wekenlang was er in de studio van Marcel & Gijs om haar komst gesmeekt. De nieuwbakken volksmenners van SBS6 hadden hun immer toegewijde publiek meermaals opgedragen om haar naam luidkeels te scanderen. En ja, dan blijkt zelfs Angela de Jong, ’s lands meest gevreesde televisierecensent, niet te beroerd om aan te schuiven bij wat, met een beetje overdrijving, haar aartsvijanden genoemd kunnen worden.

Er zit meestal iets storends in de behoefte om op televisie voortdurend over televisie te praten, al heeft het ook iets storends om daar als tv-recensent over te gaan klagen. Maar bij de grote ‘Angela-special’ begon het zelfs mij even te duizelen, zeker toen een tv-recensent op de tv-sofa werd gelegd om de rol van een tv-recensent te duiden in een tv-programma dat deze tv-recensent eerder zélf de grond in schreef. Dit moest wel het vleesgeworden droste-effect zijn.

Toch was het wel degelijk spannende televisie, vooral in de confrontaties tussen De Jong en Van Roosmalen, die de afgelopen jaren geen mogelijkheid onbenut liet om De Jong aan te pakken. Ook ín de uitzending omschreef hij De Jong als ‘de buurvrouw die over de heg kijkt en het altijd beter weet’. Maar uit hun confrontatie bleek vooral dat een tv-recensent niet zomaar een tv-ster wordt: dat vergt uiteindelijk een ongekende dosis ongenaakbaarheid. De Jong toonde zich opnieuw de Mark Rutte van het televisielandschap: een niet te breken almachtige, die waarschijnlijk nooit meer weggaat. Ook haar grootste criticaster moest zich snel gewonnen geven. Binnen vijf minuten stond het ‘2-0 voor Angela’.

Angela de Jong en Marcel van Roosmalen in ‘Marcel & Gijs’. Beeld SBS6

Een talkshowgast zonder ironie, die moeiteloos overeind blijft in een talkshow die drijft op niets anders dan ironie: daarmee was de grote metasnuffelstage van Groenteman en Van Roosmalen in hun laatste week wel voltooid. Het duo heeft hun spel van volksmennerij en gezellig nihilisme tot in de perfectie uitgespeeld, en hun talkshow is als vervanger van Vandaag Inside een bescheiden hit.

In zijn onvoorspelbaarheid verschilt Marcel & Gijs niet eens heel erg van VI, zij het dat de onderbuik hier vooral met een ironisch handje wordt gekieteld. Over het ‘echte’ nieuws gaat het – gelukkig – zelden: liever gaat het over regionale televisie, orang-oetangeluiden of de tv-obsessie met de voeten van Maarten van der Weijden. De talkshow is uiteindelijk vooral een afrekening met de nodeloos geformatteerde talkshowstandaard, waarin het stramien de laatste jaren wat al te duidelijk werd. Een programma dat zomaar kan uitmonden in een polonaise met Henny Huisman is dan al snel een broodnodige frisse wind.

Aan het eind van de uitzending vroeg Groenteman zich af in wat voor ‘koortsdroom’ ze vandaag weer waren beland. Dat vroeg de tv-recensent die drie kwartier had gekeken naar tv-recensententelevisie zich óók af. Maar tegelijkertijd wilde ik eigenlijk nooit meer anders.