Manon, ik heb zin in een wiepie op het balkon

Manon, De Jeugd van Tegenwoordig (2015)

Als Tim den Besten in 2015 voor 3voor12 Radio De Jeugd van Tegenwoordig losjes – hij heeft een fikse kater – interviewt over hun nieuwe plaat, Manon, vraagt hij vanzelfsprekend ook wie dat is, Manon. Platenlabel Top Notch heeft eerder al een hint gegeven in een gezwollen persbericht. Manon is niemand minder dan de ideale vrouw.

De nuttige aanvulling komt van Vieze Fur/Vjèze Fur, een van de rappers en zangers van De Jeugd. Manon fotoshopt graag haar eigen gezicht en dat zet ze dan op sociale media, zegt hij tegen Den Besten. Verder: ‘Manon heeft mooi haar.’ De slotsom: ‘Manon is Manon.’

In het titelnummer domineert geestige rijmelarij van lik­me­vest­je en zorgen electrobeats voor vertier. De haarkleur van Manon is ‘kastanje-champignon’. Uitgezonderd een ‘wiepie op het balkon’ blijft alles in het nette.

Het album ‘Manon’ (2015)

Tien jaar eerder waren Willie Wartaal, Vieze Fur en Faberyayo (met producent Bas Bron) uit de startblokken geknald met een plaat op een fundament van rap en beats, Parels voor de zwijnen met de hit Watskeburt?! In 2015 was het tijd voor iets nieuws. De tijd van een nummer waarin ‘allerlei soorten kutten naar de dansvloer moeten om te klappen met hun kutjes’ (het ruige Applaus) was kennelijk voorbij.

Een lid van De Jeugd was vader geworden, de anderen zouden niet lang erna volgen. In het grote schemergebied tussen ernst en luim van De Jeugd bracht Manon ook in de fanbase verwarring teweeg. Niet eerder klonk de band zo ingetogen als op de vijfde plaat. De dubbele bodem was goeddeels verdwenen.

Recensent Gijsbert Kamer vroeg zich in de Volkskrant een tikje bezorgd af of de mannen, dertigers inmiddels, de gein en ongein waren ontgroeid. Sentimentele ouwe zakken waren ze weliswaar nog niet geworden, concludeerde hij opgelucht, maar veel scheelde het niet. Elders werd het woord ‘houdbaarheidsdatum’ gebruikt, meestal ook geen goed teken.

Manon, het album, ontstond in Brussel waar De Jeugd van Tegenwoordig zich een maand terugtrok in een hotel met een tijdelijke studio. De partners van de heren bleven thuis. Misschien was het daardoor dat zich, toen na alle opnamen het kaf van het koren was gescheiden, onverwacht een alles omvattend thema opdrong: de vrouw.

De Jeugd van Tegenwoordig in 2018 Beeld Els Zweerink

Iedereen wilde weten wie Manon was en iedereen kreeg een ander antwoord. In een interview in Trouw was ze ‘de blueprint-vrouw’ en ‘een voorbeeld voor iedere vrouw’. Vjèze Fur leefde zich ook hier het meeste uit: ‘Manon is iemand die je meeneemt in je cabrio om langzaam richting Frankrijk te rijden. Met een stuk kaas.’

Het album werd gepresenteerd in een favoriete zaal van de mannen, Tivoli Vredenburg in Utrecht. Het poppodium was eerder eerder door Utrechter Henk Westbroek met de grond gelijk gemaakt en door hem een bodemloze, lekkende subsidieput genoemd.

Dat lieten ze niet op zich zitten. Bij de presentatie droeg iedereen in de zaal een T-shirt met een heel erg De Jeugd van Tegenwoordigachtige tekst: ‘West Henk Broek’.

