Mannen die tegen vrouwen zeggen dat ze niet zo chagrijnig moeten kijken, daar mogen ze ook wel iets aan doen in die grondwet

Somber liep ik door de stad, want ik had ruzie gekregen met een paar gezinsleden, over politiek nota bene. Ruzie maken over politiek is volkomen zinloos, want niemand van ons heeft ook maar iets in de melk te brokkelen op dat gebied, maar ik had wél gelijk, en dat kreeg ik niet, dus voelde ik me precies even zuur als die melk waar ik niets in te brokkelen had.

‘Kijk niet zo chagrijnig, meid, het zonnetje schijnt!’, voegde een vent op het Museumplein me toe. Zelf had hij een hinderlijk opgewekt hoofd met een frisse kuif, echt zo’n man die tijdens de ondergang van de wereld gezellig koffie gaat zetten voor de ruiters van de Apocalyps, met schepnetjes de sprinkhanenplaag uit zijn voortuintje probeert te houden, een lekker warme trui breit van de wol van het Lam met de zeven hoorns, en een sudoku’tje invult bij het licht van de bloedrode maan.

Mannen die tegen vrouwen zeggen dat ze niet zo chagrijnig moeten kijken, daar mogen ze ook wel eens iets aan doen in die grondwet, als ze toch bezig zijn. Ik wou grommend doorlopen, maar de man maakte een voila-gebaar naar het grasveldje ter linkerzijde: daarop lag een reusachtig hart, gemaakt van bloemen; rozen, amaryllissen, lisianthus... een beetje verwelkt, maar toch: een hart.

‘Daar gaat het om, he?’, riep de man lachend. ‘Liefde!’ Ik moest meteen denken aan dat geniale zinnetje van Don Draper, de cynische, overspelige reclameman uit Mad Men: ‘What you call love was invented by guys like me, to sell nylons.’

‘Heb jij dat daar neergelegd?’, vroeg ik aan de man, want zulke types bestaan, maar nee: ‘misschien van een bruiloft of zo’, sprak hij. Ach ja, bruiloften. Mensen verzinnen van alles om het gapend graf even te vergeten.

Ik liep verder. Een paar meter van het hart, naast een bankje, lag een zwarte plastic doos, ter grootte van een Statenbijbel. Er stond een plaatje van een zittende rat op, de tekst ‘GGD Amsterdam’ en in de zijkant zat een rond gat. De bedoeling was ongetwijfeld dat de ratten daar naar binnen zouden lopen.

Arme beestjes! Wat zou er binnen in dat doosje gebeuren? Nee, daar zat vast geen gemeentekabouter klaar voor een foei-gesprek. Ik zag de gruwelijkste scenario’s voor me, maar daar zwijg ik over, want er zijn kinderen bij.

Bedroefd liep ik verder, en passeerde andermaal die opgewekte man. Hij zat op een bankje onbenullig een appel te eten. ‘Steek dat hart maar in je reet’, wou ik tegen hem zeggen, maar ja, tussen droom en daad, hè?