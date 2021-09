‘Manipulatie, fake nieuws – alles wat deze film aankaart is alleen maar toegenomen’

Fedja van Huêt speelt journalist Bas Haan in De veroordeling, de verfilming van Haans bestseller over de Deventer moordzaak.

Zo’n tien jaar geleden werd Bas Haan, journalist bij Nieuwsuur, al voor het eerst benaderd door producent Joram Willink van Bind Film. Of die zijn boek De Deventer moordzaak mocht verfilmen. Het zou géén sensationele whodunnit rondom de moord op een oude weduwe worden. Evenmin een film over een onfeilbare journalist die De Waarheid aan het licht brengt, waarna alles goedkomt. Over de macht van beeldvorming zou het gaan. Het klikte. Dat is goed, zei Haan.

Er gingen jaren overheen voordat het complexe verhaal in een scenario was vervat en de financiering rond was. En toen, op het moment dat De veroordeling eindelijk echt in première zou gaan, gingen alle bioscopen dicht. De herziene versie van Haans boek verscheen, de podcast De Deventer mediazaak die de filmproducent had geïnitieerd werd een succes, maar de releasedatum van de film werd verschoven. En nog een keer.

Dat is, zegt Haan aan de telefoon, inderdaad frustrerend. ‘Maar het rare bij deze film is: hoe langer het duurt, hoe urgenter hij wordt. De veroordeling gaat over hoe emoties en wantrouwen jegens instituties bepalender kunnen zijn voor de perceptie van de werkelijkheid dan feiten. Manipulatie van media, fake news, al die dingen die de film aankaart, zijn in die hele periode door de opkomst van Trump, door corona, alleen maar toegenomen.’

Voor wie het inmiddels is vergeten: in 1999 werd de boekhouder Ernest Louwes veroordeeld voor de moord op de Deventer weduwe Wittenberg. Op basis van ondeugdelijk bewijs, zo toonde onder anderen Haan aan. Daardoor ontstond een krankzinnig mediacircus rondom de zaak waarin een potentiële ándere dader naar voren werd geschoven: ‘de klusjesman’. Vooral opiniepeiler Maurice de Hond bleef hem beschuldigen tijdens talloze media-optredens. Ook nadat bleek dat er ander bewijs was, waardoor Louwes alsnog als dader kon worden aangewezen.

De veroordeling beziet de zaak vanuit Haan, die zich eerst richtte op die justitiële dwalingen, en na de nieuwe veroordeling van Louwes alleen maar verbijsterd kon toekijken hoe plots een groot publiek een onschuldige man als dader ging zien, op basis van niet veel meer dan onderbuikgevoelens.

Vlak voor de eerste geplande première sprak de Volkskrant met Haan en Fedja van Huêt, de acteur die hem speelt in De veroordeling.

Journalist Bas Haan (rechts), met acteur Fedja van Huêt, die hem speelt in film De veroordeling, naar het boek van Bas Haan over de Deventer moordzaak. Beeld Ivo van der Bent

Ik durf het bijna niet te bekennen, maar toen ik de film tien minuten zat te kijken, realiseerde ik me dat ik eigenlijk niet meer wist wie het nou had gedaan, de klusjesman of de boekhouder.

BH: ‘Als íéts het belang aantoont van deze film, is dat het wel. In deze zaak zijn de afgelopen jaren feit en fictie volledig vervaagd. Emotie en werkelijkheid.’

FvH: ‘Nog steeds komen er mensen naar me toe, slimme meêêênsen die ik hoog heb zitten, die zeggen: maar die klusjesman..? Maurice de Hond zegt toch..?’

De film speelt daar slim mee: ik begon vooral te twijfelen omdat de klusjesman aan het begin ook wordt neergezet als een typische badguy.

BH: ‘Dat is niet alleen slim, dat is de crux. Michaël de Jong is niet de gemiddelde Nederlander, hij is niet iemand met een grote muil, hij is sociaal onhandig. Hij is daarmee de ideale zondebok geweest. En ik vind dat de toegevoegde waarde van de film: dat je niet alleen de feiten krijgt op een overzichtelijke manier, maar dat het ook invoelbaar wordt wat hem is overkomen. Hij wordt meer dan ‘de klusjesman’. Hij en zijn vriendin zijn gesloopt door die campagne van De Hond.’

Hoe is het om gespeeld te worden door Fedja van Huêt?

BH: ‘Toen mijn vrienden van de film hoorden, zeiden ze eerst natuurlijk Brad Pitt, haha. Ze verwachtten Frank Lammers.’

FvH: ‘Die spreekt tenminste al Brabants. Ik heb nog les van Frank gehad, een weekje, maar het klonk toch niet helemaal hetzelfde. Toen heb ik Bas gevraagd om de teksten voor me op mijn iPhone in te spreken, zodat de intonatie precies zou kloppen. Ik merk trouwens dat ik nu meteen al weer met jouw manier van praten mee ga.’

BH: ‘Absoluut, ik hoor het ook.’

FvH: ‘Zonder dat accent kon het niet. Bas maakt er ook gebruik van. Dus ik vond dat we daar iets mee moesten doen.’

Hoe maak je daar dan gebruik van?

BH: ‘Ik zeg weleens: als je tegenover een niet-Brabander zit, denkt die meteen dat je IQ een punt of dertig lager is, en dat kan heel handig zijn in het contact. Mensen openen zich makkelijker, vertellen meer. Dit is wie ik ben, en het levert me meer voordelen dan nadelen op.’

Ik heb twee jaar met Bas samengewerkt bij het actualiteitenprogramma Netwerk. Toen ik zijn personage voor het eerst in de film zag, aan zijn bureau, op de rug gefilmd, dacht ik dat hij het zelf was.

BH: ‘Dat had ik ook. Toen ik een keer de set op liep en hij daar op een stoel hing, dacht ik: ‘Fuck, daar zit ik.’

FvH: ‘Het zit hem in de manier van staan. Het loopje. Zijn handen door het haar. Ik heb Bas een paar dagen kunnen volgen op de redactie van Nieuwsuur, dan kun je bestuderen hoe iemand daar beweegt. Dat was een cadeau. Meestal speel je iemand die er al niet meer is, maar met Bas kon ik sparren. Aan de andere kant was dat ook intimiderend; als hij op de set kwam, was ik me daar toch bewust van.’

BH: ‘Ik vond die bezoekjes totaal vervreemdend. Ik heb een discussie gezien tussen Fedja en de regisseur over hoe ík me 15 jaar geleden voelde. Verdomd, dacht ik, dat was ook zo. Het is heel raar als anderen zoiets nog beter weten dan jijzelf.’

Heb je dan niet de neiging om je ermee te bemoeien?

BH: ‘Nee hoor. Ik heb me ook nooit met kleine feitelijkheden bemoeid. Het ging erom dat de grote lijn klopt. Zolang er maar niet een of andere affaire met een stagiaire ingefietst werd voor extra drama, vond ik het prima. Natuurlijk zijn er dingen gedramatiseerd. Ik heb nooit bij Louwes in de cel gestaan, wel in een apart kamertje. En ik heb ook nooit, zoals in de film, vertwijfeld op een dijk gestaan nadat ik bijna over de kop was geslagen met mijn auto.’

FvH: ‘Maar je reed wel in een Citroen BX.’

BH: ‘AX. Die inderdaad ook van ducttape aan elkaar hing. Wat natuurlijk interessant is, is dat een film op sommige punten ook feit en fictie moet vervagen. Ik word geacteerd, maar De Hond is De Hond. Dat is ook het enige archiefbeeld in de film - dat van hem, en dat van het televisieprogramma van Claudia de Breij.’

Ho, wacht, dat iconische moment dat Louwes tegen de grond wordt gewerkt in de rechtszaal, als hij opnieuw wordt veroordeeld, is dat geen archiefbeeld?

BH: ‘Alles is krankzinnig goed geacteerd door Mark Kraan, die Louwes speelt. En dat jij dat niet zag, als filmkenner, vind ik een enorme openbaring.

‘Juist bij dit verhaal moest alles wel inhoudelijk kloppen. Ik ben misschien niet op een dijk tot inzicht gekomen, maar er was wel zo’n moment waarop het kwartje plots viel. Dat ik me realiseerde: ‘fuck, ze hebben wél de juiste man te pakken. Ik ben jaren bezig geweest een schuldige kerel vrij te pleiten.’ Louwes was slachtoffer van een gerechtelijke dwaling, maar hij heeft het wél gedaan.’

FvH: ‘Voor een acteur is dat heerlijk, zo’n personage dat halverwege alle zeilen moet bijzetten om een andere kant op te gaan.’

BH: ‘Ik was blij dat ik me al die tijd aan journalistiek zuivere uitgangspunten heb gehouden, dat ik nooit uitspraken had gedaan over schuld en onschuld, waardoor ik ook deze omslag kon maken.’

In hoeverre speelt ego een rol, als je je zo vastbijt in een zaak?

BH: ‘Natuurlijk speelt dat een rol. Maar de crux is dat het om het verhaal gaat, niet om jou. Ik denk dat het de belangrijkste fout is die journalisten kunnen maken - zichzelf belangrijker maken dan wat ze willen vertellen.’

Maar er is nu wel een film over je gemaakt.

BH: ‘Wat ontzettend eervol is, maar ook a-typisch.’

Heb je er daarom nog over getwijfeld?

BH: ‘Misschien maak ik het mezelf wijs, maar ik vind dat de film niet over mij gaat. Wat ik met mijn boek aan een groot publiek wilde laten zien, is hoe gevaarlijk beeldvorming en manipulatie is, omdat ik dat van dichtbij heb gezien. Je ziet het nu ook weer: er is een bepaalde onrust in de samenleving, mensen voelen wantrouwen tegen de autoriteiten. Zodra je daarop inspeelt, heb je meteen steun voor wat je ook gaat roepen, welke maffe theorieën je ook te berde brengt.

‘Ik hoop dat mensen extra alert zullen zijn. En zich realiseren dat je ook niet alleen mensen aan talkshowtafels moet uitnodigen omdat ze een lekkere ophef veroorzakende mening hebben.’