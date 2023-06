Manifold van Ben van Gelder is een even fraai als origineel album ★★★★☆

Het gebeurt niet elke week dat een Nederlands muziekstuk de tiplijst van The New York Times haalt, maar Ben van Gelders Spectrum, het sleutelstuk op het nieuwe album Manifold van de saxofonist en componist haalde vorige week The Playlist van die krant. Terecht, want Manifold is een even fraai als origineel album. Van Gelder laat er zijn fascinatie voor de klank van het kerkorgel in doorklinken, wat opmerkelijk is voor een altsaxofonist. Het is de combinatie van dit door de Engelse Kit Downes bespeelde instrument met het koor van vier blazers en een zangeres die je regelmatig van de stoel blaast van verbazing.

Niet alleen de altsax van Van Gelder, maar ook de basklarinet van Joris Roelofs, de trompet van Jean-Paul Estiévenart en de tenorsax van Hristo Goleminov schitteren hier naast zangeres Fuensanta, die soms woordloos de fraaiste zanglijnen produceert. Het hele album, opgenomen in het Amsterdamse Orgelpark, ademt een serene, wat plechtige sfeer. Van Gelder voert zijn octet langs wegen die onbegaan leken. Manifold klinkt uitdagend, spannend en ook vooral nieuw. Orgel, menselijke stem en blazers vinden elkaar in ongehoorde combinaties. Het is muziek die soms meer richting modern klassiek dan jazz lonkt, maar voortdurend alle aandacht en bewondering opeist.

Ben van Gelder Manifold Jazz ★★★★☆ DoYouMind? Records