Måneskin geeft rammende rockshow met gillend gitaarwerk, bonkende drums en schreeuwerige zang ★★★

De Italiaanse band Måneskin tijdens zijn uitverkochte concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Beeld Ben Houdijk

Het is beslist een van de leukste verhalen uit de muziekindustrie van de afgelopen jaren. De Italiaanse rockers van Måneskin werden een wereldband, maar niet met behulp van een viraal Tiktokdansje of een ander sociale-mediafenomeen, maar dankzij iets ouderwets als het Eurovisie Songfestival.

Zanger Damiano David roept het maandag nog maar even bij de uitverkochte show in de Ziggo Dome, voor het geval we het vergeten waren. ‘This is where all the shit began.’ Nederland is speciaal voor Måneskin. Tot verrassing van vele kenners wonnen de Italianen het festival in 2021, dat werd gehouden in Rotterdam.

En tot nog groter verrassing van nog meer kenners schopte Måneskin het daarna tot een van de grootste popsuccessen die Eurovisie ooit heeft gelanceerd. De band speelt wereldwijd in stadions en enorme concerthallen en op Spotify tikt de band de 28 miljoen maandelijkse luisteraars aan.

Ook opmerkelijk, en daarvan valt je mond in de Ziggo Dome echt even open: de Italianen zijn er blijkbaar in geslaagd een opmerkelijk jong publiek als een blok voor zich te laten vallen met eigenlijk behoorlijk snijdende, nauwelijks versierde en dus ook vrij ouderwetse hardrock.

Drieminutenliedjes met gillend gitaarwerk, bonkende drums en schreeuwerige zang dus. Het is prachtig om te zien hoe kinderen van een jaar of 10 of jonger, sommige nog aan de hand van hun ouders, tot in de bovenste tribunerijen met hun vuist staan te pompen op een gitaarsolo van Thomas Raggi.

Måneskin laat vanaf het vurige begin – vijf rammende liedjes achter elkaar, zonder nadere toelichting – wel blijken enigszins omhoog te zijn gevallen. Charisma hebben zanger David en bassist Victoria De Angelis genoeg: vooral de manier waarop De Angelis al bassend rondloopt over het podium als een soort paraderende Angus Young van AC/DC, spreekt tot de verbeelding.

Maar het ontbreekt aan de virtuositeit die toch nodig is om een zo grote hal werkelijk plat te rocken. Måneskin speelt ongeveer zo goed als een prima schoolband, en dat valt in deze setting wel wat op. Een ernstig haperende gitaarsolo in het nummer Il Nome del Padre moet echt even worden weggeslikt. Maar zanger David probeert er toch nog iets van te maken: ‘Make some fucking noise!’

Lef hebben ze wel. En luister je niet al te kritisch dan hoor je gewoon lekker harde en aanstekelijke radiorockliedjes van hun laatste, energieke album Rush!, bij een bovendien prima livesound. Het hele pakket, zo razendsnel achter elkaar gespeeld, is alleen wat eendimensionaal. Na tien van die springerige liedjes, alle in hetzelfde tempo en op dezelfde schreeuwstand, heb je behoefte aan wat verdieping of net even een ander geluid.

Daaraan wordt tegen het einde van de show toch nog tegemoetgekomen. Zanger David en gitarist Raggi verschijnen ineens achter in de zaal, op een klein podium waar een paar akoestische liedjes kunnen worden vertolkt. Het lied Vent’anni krijgt bij een eenzame slaggitaar en de gebarsten stem van David de smartelijke glans van het betere Italiaanse lied. De Ziggo Dome zingt hartstochtelijk mee, in het Italiaans, en ook dat is natuurlijk een bijzondere verdienste van deze band.

Je merkt daarna hoe goed zo’n verandering in dynamiek kan uitpakken. Terug op het hoofdpodium zet Måneskin het punkrockende Iggy Pop-vehikel I Wanna Be Your Slave in, dat een enorme vaart krijgt bij een vlammend lichtsspektakel en de hele zaal én de tribunes dus aan het dansen zet. Zo rol je toch bijzonder opgewekt uit deze show, en hoop je dat al die springende jonge rockfans na Måneskin ook eens op zoek gaan naar ander, misschien zelfs beter aanbod in het genre van de rossende gitaren.

Het succes van Songfestivalwinnaar Måneskin kent geen grenzen, en valt vooral op in de Verenigde Staten. De rockband heeft daar al op de grootste festivals van Coachella tot Lollapalooza gespeeld en Måneskin speelde zelfs als openingsact voor de Rolling Stones in Las Vegas. En dat dus in een land waar het Eurovisie Songfestival zo goed als onbekend is. Volgens zanger Damiano David is het Amerikaanse succesverhaal uitstekend te verklaren, zo zei hij in een interview met het Amerikaanse entertainmentmagazine Variety: ‘We weten hoe wij instrumenten moeten bespelen. Wij weten hoe we goede liedjes moeten schrijven. En gelukkig zien we er ook gewoon heel goed uit.’