Man provoceert mede-kunstenaar en eet zijn werk – een banaan – op

Als het de bedoeling van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan was om met een provocatie een flink debat over het wezen van conceptuele kunst op te zetten, dan lukte dat behoorlijk met een aan een muur getapete banaan - gekocht op een lokale markt. Locatie: Art Basel (in Miami), een van de grootste kunstmarkten in de wereld. Prijs: 120.000 dollar. Titel: Comedian. Houdbaarheid: het is een banaan, reken maar uit.

En Cattelan kreeg hulp uit onverwachte hoek. De heel wat minder bekende New Yorkse kunstenaar David Datuna gebruikte het werk op zaterdag voor een ad-hocperformance. Hij trok de banaan van de muur en at hem op, voor het oog van vele camera‘s. Hij noemde het werk van zijn collega: ‘heel lekker’.

Na de eerste opschudding werd de banaan snel vervangen en werd er een bewaker bij gezet. Datuna noemt zijn eigen actie op Instagram Hungry Artist. ‘Ik hou van de kunstwerken van Maurizio Cattelan en ik ben echt dol op deze installatie’, schrijft hij. Tegen Amerikaanse media zei hij later dat hij door de beveiliging werd meegenomen naar een kamer, waar hij zijn gegevens moest achterlaten bij de politie. Daarna mocht hij gaan. Lucien Terras, directeur van de galerie van Cattelan ontkende dat Datuna het werk had vernietigd: ‘De banaan is het idee.’

Of zijn actie wordt bestraft, is onduidelijk. Kopers van het kunstwerk hebben er in ieder geval geen last van. Die kochten namelijk niet de in Miami tentoongestelde vrucht, maar het concept achter het kunstwerk en krijgen een certificaat van echtheid.

Cattelan provoceert de kunstwereld regelmatig. In 2016 installeerde hij een (werkend) gouden toilet in het Guggenheim in New York, waar het publiek uren voor in de rij stond. Titel van het werk was America. Ook Nederlandse musea hebben werk van Cattelan. Bekend zijn de minuscule liftdeurtjes in Museum Voorlinden en het mannetje dat vanuit een gat in de museumvloer van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen verbaasd de zaal inkijkt (Manhole).

Aanvankelijk had het museum LAM te Lisse, waarin beeldende kunst over de consumerende mens wordt samengebracht, een optie op het werk van Cattelan. Volgens directeur Sietske van Zanten had het werk, ‘dat je ook kunt zien als een aanklacht tegen de kunstmarkt‘ mooi in de collectie gepast.

Het museum heeft inmiddels te horen gekregen dat het werk niet aan Lisse is gegund. Waar het wel gaat opduiken, en tegen welke prijs, is nog niet bekend.