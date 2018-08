Man kukelt in kunstwerk van Anish Kapoor: zwart gat blijkt ‘echt’

Je kon eraan twijfelen, maar het werk Descent into Limbo van de Britse kunstenaar Anish Kapoor blijkt meer dan een visuele illusie te zijn. Wat zich op de grond aftekent als een zwart geschilderde cirkel is in werkelijkheid een zwart gat met een diepte van 2,5 meter. Afgelopen dinsdag viel er een man in. Naar verluid is de Italiaan van rond de 60 jaar oud gewond geraakt, maar inmiddels weer uit het ziekenhuis ontslagen.

Anish Kapoor (Mumbai, 1954) staat erom bekend werk te maken dat zwaar op illusies leunt. Dankzij het gebruik van verbogen spiegels waarin de wereld op een onnavolgbare manier wordt vertekend. Of door donkere pigmenten die alle licht absorberen, waardoor het gevoel voor diepte en omvang verdwijnen.

Kapoor kwam daarmee een paar jaar geleden zelfs in het nieuws: hij had het alleenrecht op het 'allerzwartste zwart' gekocht. Het was volgens velen een omstreden toeëigening. Hoe kon je nu een kleur monopoliseren? Kapoors verdediging: hij zou een 'emotionele band' hebben met dit soort desoriënterende materialen. Volgens hem is VantaBlack, zoals het merk heet, de donkerste materie, op de zwarte gaten in het universum na. Kapoor: 'Je kan er in verdwijnen.'

Dat verdwijnende gevoel heeft nu een Italiaanse bezoeker van Kapoors tentoonstelling in het Fundação de Serralves, het museum voor eigentijdse kunst in Porto, parten gespeeld. Descent into Limbo, letterlijk: afdalen in het voorgeborchte van de hel, is een kunstwerk uit 1992, en staat opgesteld in een aparte gebouwtje, waarbij altijd wordt gewaarschuwd niet te dicht bij de rand te gaan staan.