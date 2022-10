Man die streed tegen ‘mondkapjesdictatuur’ vindt dat Oekraïners Russische bezetting gewoon moeten accepteren

In Nederland zitten we volgens de man in een onvergelijkbaar parket. Beeld Getty

‘Oekraïners moeten gewoon eens een beetje leren zich niet zo aan te stellen. Ze spreken toch Russisch? Het is onze oorlog niet hè!’

De man, die in 2020 en 2021 zeker vijftien keer heeft geprotesteerd tegen vaccins en het WEF, en die minstens zeshonderd stickers met ‘immuun voor angst’ op lantaarnpalen en verkeersborden heeft geplakt, heeft geen goed woord over voor het Oekraïense verzet.

‘In het geweer komen tegen een dictatuur die het bestaan van je volk ontkent en je land van de kaart wil vegen is een nodeloze provocatie’, legt de man uit. ‘Ik bedoel: het is niet alsof die dictatuur het bestaan van dat volk ontkent en dat land van de kaart wil vegen. Oké, dat is het wel, maar toch.’

In Nederland zitten we volgens de man in een onvergelijkbaar parket. ‘Hier vechten we tegen een meedogenloos, naam- en gezichtloos conglomeraat van Joden die ons proberen de mond te snoeren, middels de marionet Rutte. In Oekraïne worden ze op eerlijke wijze ingelijfd door een man die in ieder geval durft te staan voor wat hij denkt en doet: Vladimir Poetin. Onvergelijkbaar.’

Dat Oekraïne een soevereine staat zou zijn met het recht op zelfbeschikking gaat er bij de man al helemaal niet in. ‘Dat zijn daar allemaal globalisten joh. En trouwens: waar is hun steun voor óns recht op zelfbeschikking? Toen wij op de Dam of het Museumplein stonden hoorde je die Zelensky niet, zag je die geel-blauwe vlaggen niet. Dus ja, ik weet genoeg!’