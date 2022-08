Makers van dramaserie over ‘exposing’: ‘We zijn het er niet mee eens dat vrouwen alles maar moeten slikken’

De makers van de nieuwe achtdelige NPO-serie Sihame, vanaf links: Achmed Akkabi, Lisette Donkersloot en Shamira Raphaëla. Beeld Els Zweerink

Het overweldigende, internationale succes van Mocro Maffia vestigde definitief de naam van scenarioschrijver en acteur Achmed Akkabi (38), die de serie samen met Thijs Römer bedacht en ontwikkelde. Een bijeffect van die triomf is dat Akkabi sindsdien op sociale media een onophoudelijke stroom aan – soms opmerkelijke – verzoeken ontvangt. Af en toe deelt Akkabi zijn ‘dm’s’ (direct messages; persoonlijke berichten) op sociale media.

De hoofdmoot van die berichten bestaat uit open sollicitaties van jonge, mannelijke dagdromers die zichzelf zien als de volgende schitterende ster aan het cinematografische firmament. Zo schreef iemand: ‘Broer ik kan acteren als de beste. Wollah (ik zweer het je, red.) eindmusical ik heb het geklaard.’ Een ander: ‘Yo bro. Ik zeg je heel eerlijk. Ik ben een dikke Palestijn. Hier ga je der maar een van vinden. Kijk maar wat je doet met seizoen 3.’

Achmed Akkabi, bedenker en aanjager van Sihame. Beeld Els Zweerink

Meestal scrolt Akkabi dus met een glimlach door zijn inbox. Maar af en toe stuit hij ook op serieuzere, minder opportunistische berichten. Jonge vrouwen vroegen hem naar aanleiding van het door mannen gedomineerde Mocro Maffia of hij ook vrouwelijke onderwerpen wilde agenderen. Bijvoorbeeld in een serie met een vrouw in de hoofdrol.

‘Wie dit mag verfilmen, heeft goud in handen’, zei Achmed Akkabi tegen Thijs Römer nadat hij het boek Mocro Maffia van Wouter Laumans en Marijn Schrijver had gelezen. Ze besloten het zelf te doen. Het werd een ongelooflijk succes; de serie werd ruim 50 miljoen keer gestreamd, is in acht landen te zien en won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie (2021). ­Volgend jaar komt seizoen 5 uit.

Dat zette Akkabi aan het denken. Al eerder verbond hij zijn naam aan de campagne Stop Shaming. Die campagne zet zich in om de ongevraagde verspreiding van seksueel getinte beelden van vrouwen via sociale media onder de aandacht te brengen en tegen te gaan. Uit onderzoek van het tv-programma Pointer kwam naar voren dat honderden Nederlandse jonge vrouwen (en mannen) per maand slachtoffer worden van ‘exposen’ (een woord dat inmiddels in de Van Dale staat). Chatgroepen waarin intiem beeldmateriaal gedeeld wordt, op platforms als Telegram, tellen tienduizenden leden. De gevolgen voor de slachtoffers – en de gevoelens van schaamte en vernedering – zijn groot. Zo maakte de 13-jarige Desteny uit Amsterdam vorig jaar een einde aan haar leven, nadat er online beelden met seksuele handelingen van haar hadden gecirculeerd.

In de nieuwe serie Sihame (uitgesproken als ‘sihem’) verkennen Akkabi en de andere makers, over wie zo meteen meer, de ingrijpende gevolgen van exposing. De getergde Sihame – aanvankelijk een vrolijk en slim meisje dat graag psycholoog wil worden – peinst er nadat er beelden van een seksvideo van haar zijn gepubliceerd niet over om haar laatste schooljaar af te maken. Het enige wat ze wel ziet zitten is afwasser worden; daar bevindt ze zich buiten het blikveld van andere mensen en kan ze ongestoord muziek luisteren.

Actrice Ahlaam Teghadouin speelt Sihame in de gelijknamige serie. Beeld Maureen De Wit

Op straat is haar reputatie al gevestigd. Voorbijgangers schelden haar uit voor ‘hoer’ en jongens behandelen haar alsof ze een makkelijke prooi is. Na de zoveelste vernedering is ze het zat en besluit ze de regie over haar leven weer in eigen handen te nemen. Op gewelddadige wijze neemt ze wraak op de betrokkenen.

Akkabi wilde graag vrouwelijke regisseurs aantrekken voor dit project; hij is vastberaden om een bijdrage te leveren aan ‘een gelijkwaardiger filmlandschap’. ‘We hebben nu twee vrouwelijke regisseurs toegevoegd aan het dramagenre in Nederland, maar er ontbreken er nog twintig. Op een of andere manier is die balans uit het lood. Nu ben ik, aangezien ik door de NPO werd gevraagd om een nieuwe serie te maken en er ook budget voor kreeg, in de positie om daar iets aan te doen. Die mogelijkheid moet je benutten.’ En dus zijn bij Akkabi aan tafel in zijn productiehuis Tebbernekkel aan de Weteringschans in Amsterdam ook Shamira Raphaëla (39) en Lisette Donkersloot (30) aangeschoven: zij maken met Sihame hun debuut als regisseurs van televisiedrama.

Regisseur Shamira Raphaëla. Beeld Els Zweerink

‘We waren niet bang om met Sihame een statement te maken’, zegt Donkersloot. ‘We zijn het fundamenteel oneens met de gangbare visie dat vrouwen alles maar moeten slikken of als slachtoffer worden gezien.’ Raphaëla knikt: ‘We willen dit onderwerp met deze rauwe, gedurfde serie uit de taboesfeer halen. Het geweld dat Sihame toepast, is misschien in your face. Het is niet erg als mensen zich daar ongemakkelijk bij voelen en denken: moet dit nou? Dat kan het startpunt zijn om erover te praten. Bijvoorbeeld over wat je wél moet doen als je in zo’n situatie terechtkomt.’

‘Tegelijkertijd hopen we dat jongens inzien wat de impact is van hun daden’, zegt Donkersloot. Raphaëla: ‘Vooral de jongens die hier misschien niet actief aan meedoen, maar die wel meekijken in exposegroepen en die filmpjes delen.’

Raphaëla maakte al naam als documentairemaker. Ze debuteerde met het meervoudig bekroonde Deal With It (2014), over haar vader en broer, die beiden een verleden hebben als drugsdealer en ook zelf met verslavingen kampten. Ze won een Gouden Kalf met Daddy and the Warlord (2019), over de morele spagaat van programmamaker Clarice Gargard vanwege de nauwe banden die haar vader in het verleden onderhield met de Liberiaanse ex-dictator Charles Taylor. En recent viel ze wederom in de prijzen (onder meer een IDFA-award) voor Shabu (2021), een coming-of-agedocu over een Rotterdamse puber.

Regisseur Lisette Donkersloot. Beeld Els Zweerink

Lisette Donkersloot timmerde aan de weg als regisseur van commercials en videoclips (met name hiphop) voor artiesten zoals Mr. Probz, Yellow Claw en Novo Amor. Haar talent als maker van drama werd zichtbaar in de korte film Lead Balloons, een dystopisch ‘visueel gedicht’ over een wereld zonder hoop.

Voor Raphaëla en Donkersloot fungeerde Akkabi als een welkome springplank om ook in het dramagenre hun kunsten aan het bredere publiek te kunnen laten zien. Een conventionelere manier om vanuit de wereld van documentaires of videoclips de overstap te maken naar drama, is via een subsidieaanvraag bij het Filmfonds. ‘Maar’, zegt Akkabi, ‘voor je dan een aanvraag hebt die eindelijk slaagt en je je eigen film of serie mag maken, kan je zo vijf jaar verder zijn. Zeker als je, zoals Shamira en Lisette, niet de Filmacademie hebt afgerond.’

Donkersloot: ‘Ik had verwacht dat ik pas op mijn 40ste voor het eerst een eigen film of serie zou mogen maken. Zonder Achmed had ik dit niet kunnen doen. Heel fijn, maar ook vreemd dat het zo werkt.’ Akkabi knikt instemmend.

Raphaëla: ‘Tijdens het laatste filmfestival van Cannes werd een onderzoek gepresenteerd waaruit bleek dat een vrouw gemiddeld 406 dagen langer doet over de productie van een film dan mannen. Ruim een jaar langer! Dat ligt vooral aan de voorkant: de aanvragen, de subsidies en het vinden van producenten die in je geloven.’

Kostbare tijd, vindt Akkabi. ‘Die hebben we niet. Als we in het spoor willen blijven van Duits, Frans of Scandinavisch drama en gevarieerd aanbod willen creëren voor de toegenomen hoeveelheid streamingdiensten, hebben we een diverse pool aan makers nodig.’

De cast van Sihame bestaat net als die van Mocro Maffia uit een breed palet aan jong talent, voornamelijk met een migratieachtergrond.

Waar series met hedendaagse thema’s (jonge vrouw wordt slachtoffer van exposing of pesterijen) doorgaans worden verteld aan de hand van het verhaal van een witte hoofdpersoon (zomaar twee voorbeelden: Gossip Girl, Promising Young Woman) kiest Akkabi een andere weg. Akkabi: ‘Dit kan ieder meisje, uit elke culturele gemeenschap, overkomen. Er zijn tig van dit soort series met een witte hoofdrolspeler. Prima, heb ik ook allemaal gekeken. Maar je kan het ook anders doen.’

‘Ik wil kijkers iets van mijzelf voorschotelen’, vervolgt hij. Personages die in de knel komen, de rauwe straatcultuur, duistere shots tijdens regenachtige, nachtelijke uren en, inderdaad, mensen met biculturele achtergronden: daarin is de hand van Akkabi (en de stijl van Mocro Maffia) zichtbaar.

Selin Akkulak speelt Hatice in Sihame.

Maar afkomst is niet specifiek een thema van de serie, willen de makers graag benadrukken. Akkabi: ‘Ik weet gewoon het meest van de Marokkaanse cultuur. Daarom breng ik die ook in beeld. Maar het ging me er eigenlijk meer om – als ik heel eerlijk ben – om jonge Marokkaans-Nederlandse acteurs en vooral actrices een kans te geven.’

Bij Mocro Maffia werd Akkabi voor de voeten geworpen dat hij stereotypen bevestigt. Aangezien de schuldigen achter het leed van Sihame ook veelal een migratieachtergrond hebben, zal nu uit sommige kelen misschien dezelfde kritiek klinken. Onterecht, vindt Raphaëla. ‘Over Carmen van Walraven in Penoza werd nooit gezegd: wat wordt de Nederlandse gemeenschap daar stereotiep neergezet!’

‘Ik kijk daar ook anders naar’, zegt Akkabi. ‘Sinds het eerste seizoen van Mocro Maffia zijn tig projecten voor mijzelf en anderen op groen gegaan. De acteurs die in Mocro Maffia spelen, die niemand daarvoor kende, worden nu gevraagd voor alle grote programma’s. Die zichtbaarheid zal leiden tot toegenomen acceptatie. Daarnaast krijgt die hele gemeenschap er aansprekende voorbeelden bij. Kijk maar naar mijn dm’s en het enthousiasme dat daaruit spreekt. Heel veel jonge mensen willen nu acteur worden. Je gaat mij niet vertellen dat mensen door Mocro Maffia besluiten om de criminaliteit in te gaan. De boodschap van die serie is namelijk dat je dan misschien éven vrienden en geld hebt, maar dat je uiteindelijk doodgaat als je dat pad kiest.’

‘Bovendien zijn de series en films met bijvoorbeeld Marokkaans-Nederlandse acteurs heel verschillend’, vult Raphaëla aan. ‘Neem Marokkaanse bruiloft en Zina die in het kielzog van Mocro Maffia uitkwamen. Als er een breder scala aan verhalen ontstaat, wordt de afkomst van acteurs steeds minder een ding. Maar dan moet het eerst gelijk worden getrokken.’

‘Ergens is het jammer dat we een project als Mocro Maffia nodig hebben gehad als gamechanger’, bekent Akkabi. ‘Maar ja: Shouf shouf habibi! (2004, red.) is het toen niet gelukt. Snap je? Daar kwam geen follow-up uit voort. De tijdsgeest was er blijkbaar nog niet naar.’

Stephen Rutayisire speelt Chupa in Sihame.

Voor Sihame werd samengewerkt met castingbureau Post Castelijn, dat Akkabi eerder ook inzette bij Mocro Maffia. Het duurde even voordat ze de ideale vertolker hadden gevonden voor de ingewikkelde rol van Sihame. Uiteindelijk diende de Vlaamse Ahlaam Teghadouini zich aan. Toen Akkabi, Raphaëla en Donkersloot de door haar ingestuurde tape zagen, wisten ze genoeg. De draaiperiode werd zelfs aangepast om Teghadouini te kunnen laten spelen.

‘Ze vervulde haar rol op een heel andere manier dan de andere acteurs die we hadden gezien’, zegt Donkersloot. ‘De anderen dachten: Sihame is stoer, dus ik moet me groot maken. Ze gingen heel hard praten. Daardoor overschreeuwden ze zichzelf een beetje. Ahlaam deed dat als enige niet. Bij haar zag je de pijn waar we naar op zoek waren.’

‘Ze heeft iets mysterieus, een bepaalde gelaagdheid’, zegt Raphaëla. ‘Je ziet dat ze dingen heeft meegemaakt in haar leven. Ze durft kwetsbaarheid te tonen.’

‘We hebben een juiste mix gevonden in onze cast’, concludeert Raphaëla, ‘De jongens met setervaring konden de debutanten bij de hand nemen.’ Donkersloot: ‘We hebben telkens verschillende formaties van jongens bij elkaar gebracht. Om te kijken: wanneer klopt dit clubje bij elkaar? Overtuigen ze als vriendengroep?’

Hamza Othman speelt Anouar in Sihame.

Akkabi: ‘Je hoopt altijd dat ze een zekere camaraderie ontwikkelen. Dat ze na een setdag nog met elkaar gaan hangen. En met elkaar in een appgroep dingen bespreken. Dat is goed gelukt.’

En zo leverden Akkabi, Raphaëla en Donkersloot een volwaardige cast af van jonge acteurs die aan het begin staan van hun filmcarrière en mogelijk de voorbeelden van de toekomst vormen. Raphaëla werpt een blik op Akkabi en schiet in in de lach. ‘Mijn dm is ineens ook helemaal vol. Allemaal verzoeken van meisjes: ‘Komt er ook een tweede seizoen? Wanneer mag ik?’ Terwijl ze nog niks hebben kunnen zien.’ Ze grijnst. ‘Ik heb die shit helemaal van je overgenomen.’

‘Eigenlijk zou ik ze allemaal een rol willen geven’, lacht ze. ‘Maar in die positie ben ik helaas nog niet.’