Makers Mulan onder vuur voor filmen in Chinese provincie waar Oeigoeren worden onderdrukt

Mulan ligt onder vuur vanwege opnames in Xinjiang, waar de Oeigoeren worden onderdrukt. Beeld EPA

De makers van Mulan bedanken acht overheidsinstanties van de Chinese provincie Xinjiang voor de samenwerking, waaronder het openbare veiligheidsbureau in Turpan. Deze stad heeft tal van interneringskampen voor de Oeigoeren, een moslimminderheid in China. Mensenrechtenadvocaten betichten de Chinese overheid van grove schendingen van de mensenrechten vanwege de behandeling van de Oeigoeren in deze kampen.

Sinds 2013 zijn er zogenaamde ‘heropvoedingskampen’ in de provincie, waarin de Oeigoeren gedwongen worden te werken. Oeigoeren die konden vluchten berichten over indoctrinatie en martelingen.

Wil tot vechten

Amnesty International reageerde verbolgen op de dankwoorden in de aftiteling. Volgens de mensenrechtenorganisatie gaat Mulan juist over een jonge vrouw die haar vader wil bevrijden en is het dus een verhaal over vrijheid en de wil tot vechten. Dit wordt de Oeigoerse vrouwen in Xingjing ontnomen door de Chinese politiek. ‘Je vraagt je echt af onder welke steen ze hebben gelegen toen ze besloten om daar opnames te gaan maken’, aldus Amnesty International.

Ook de Hongkongse activist Joshua Wong riep op tot het boycotten van Mulan. Hij riep al eerder op tot een boycot vanwege het standpunt van Mulan-actrice Liu Yifei, die zich uitsprak voor het optreden van de Hongkongse politie tegen demonstranten, die protesteren tegen Chinese invloeden in de stad. Ook Taiwan, Thailand en Zuid-Korea riepen op tot een boycot van de film als reactie op de uitspraak van Yifei.

Disney was dinsdagochtend niet beschikbaar voor commentaar over wat de samenwerking precies behelsde. De regisseur van Mulan, Niki Caro, was al in 2017 aanwezig in Xingjiang. In datzelfde jaar nam de vervolging van de Oeigoeren door de Chinese politie toe.