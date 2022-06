Maison the Faux wint Modestipendium dankzij tomeloze creativiteit en aanstekelijke zelfspot

Maison the Faux

Een household name zijn ze misschien niet, maar binnen de internationale modewereld staat hun merk als een huis: het Arnhemse duo Maison the Faux heeft woensdagavond het 11de Cultuurfonds Mode Stipendium in ontvangst genomen uit handen van Claes Iversen, de winnaar van vorig jaar. Het stipendium is zowel stimulerings- als oeuvreprijs en werd in 2011 ingesteld door een particuliere mecenas bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. De winnaar krijgt 50 duizend euro en een wisseltrofee ontworpen door Atelier Ted Noten.

Maison the Faux bestaat uit Tessa de Boer en Joris Suk, die elkaar leerden kennen tijdens hun studie aan de ArtEZ modeopleiding in Arnhem. In de negen jaar na hun afstuderen in 2013 groeiden ze uit van modeontwerpers – die onorthodoxe shows gaven en sterren als Lady Gaga, Ariana Grande en Nikkie Tutorials kleedden – tot performancekunstenaars en decorontwerpers. Hun opdrachtgevers zijn onder meer het Centraal Museum in Utrecht, Kunsthal Rotterdam, het Modemuseum in Hasselt en het Schauspielhaus in Frankfurt.

Waanzinnige eer

De Boer en Suk verkennen de grenzen van de identiteit, onderzoeken de paradoxen binnen de mode en willen de wereld bevrijden van bekrompen ideeën. Belangrijkste wapens daarbij zijn hun ongebreidelde fantasie, tomeloze creativiteit en aanstekelijke zelfspot. Hun merknaam, Maison the Faux, staat voor een fictief groot modehuis, dat knipoogt naar de bluf en de fantasie waar mode op drijft. Het juryrapport noemt de winnaars ‘een baanbrekend merk voor de post-materiële generatie, dat (…) de exclusiviteitsmentaliteit van de mode vervangt door vriendelijke anarchie.’

De Boer en Suk zijn verguld met hun prijs. Suk: ‘Het is een waanzinnige eer, een iconische prijs! Het voelt als erkenning.’ Dat ze de prijs zouden krijgen hoorden ze kort voor Pasen, toen ze werden verrast in hun Arnhemse studio. De Boer: ‘Ik lag net bij te komen van een zware werkdag toen de bel ging. Een stagiair deed de deur open en toen weer dicht, en zei dat we beter zelf konden komen. Wat volgde was een soort Postcodeloterijmoment, met bloemen en een cameraploeg. We hebben meteen de champagne opengetrokken.’ Wat ze gaan doen met het prijzengeld is nog niet helemaal concreet. Suk: ‘Het geeft tijd en ruimte voor een nieuwe stap, voor verdiepen en delen, om een keer nee te zeggen, om kersen op de taart te plaatsen. Misschien een goed moment om onze werkzaamheden in New York en Los Angeles weer op te pakken. Maar wat het ook zal zijn, het zal altijd komen vanuit een groot modehart.’