Magma van Black Flower is een even wonderlijk als meeslepend muzikaal avontuur ★★★★☆

Het broeit, bruist en swingt in de hedendaagse Belgische jazz. Muzikanten spelen in elkaars bands, scenes uit Gent, Brussel en Antwerpen vloeien net zo makkelijk in elkaar over als de genres die erin worden beoefend. Muzikale hokjes kennen ze niet, grenzen evenmin.

De misschien wel beste jazzband is al een jaar of tien Black Flower van saxofonist en fluitist Nathan Daems. Op de vorige vier albums schoot de band muzikaal al heen en weer van freejazz en Ethiopische muziek naar afrobeat, met het album Future Flora (2019) als voorlopig hoogtepunt.

Het vijfde album, Magma, is misschien nog wel beter. De komst van toetsenist Karel Cuelenaere heeft het bandgeluid nog wat verrijkt. Vooral zijn voorkeur voor Ethiopische klankkleuren en oosterse psychedelica sluit goed aan bij Daems’ vrijzinnige muzikale idioom. Een prachtige melodie als O Fogo wordt afgewisseld met meeslepende duels tussen Daems en Culenaere. De sound is nog wat uitbundiger geworden. Turkse, Afrikaanse en westerse jazz hebben allemaal een aandeel in dit even wonderlijke als meeslepende muzikale avontuur dat Magma geworden is.

Black Flower Magma Jazz ★★★★☆ SDBAN/News