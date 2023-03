Magistraal debuut hiphoptrio De La Soul is voor het eerst te streamen, én terug op cd en vinyl

De La Soul in 1989: Vincent ‘Maseo’ Mason, Kelvin ‘Posdnuos’ Mercer (met bril) en David ‘Dave’ Jolicoeur. Beeld Getty

Wat maakt de hiphop van De La Soul zo bijzonder?

In 1989 was hiphop behoorlijk confronterend, met bands als Public Enemy en N.W.A als agressief klinkende vaandeldragers. En toen was daar ineens De La Soul, met hun bloemetjes en vredestekens, met raps die niet boos, maar lieflijk klonken. Ook de samples en beats waren anders. De pauzes tussen de nummers werden gevuld met gesproken woord en muziek (skits) die van het album een doorlopend hoorspel maakten. Ook dat was nieuw. Skits of interludes zijn sindsdien niet meer weg te denken op hiphopalbums.

Het magistrale debuutalbum 3 Feet High and Rising uit 1989 wordt alom beschouwd als een van de belangrijkste albums uit de hiphopgeschiedenis. Toch waren de eerste zes platen die de band tot 2001 zou uitbrengen nooit te streamen. Ook waren ze jaren niet meer als lp, cd of cassette te koop. Hiphopfans over de hele wereld hebben daarom 3 maart rood omsingeld in de agenda staan. Eindelijk komen de eerste zes albums van het legendarische New Yorkse raptrio De La Soul online. Ook ligt na zo’n twintig jaar de cd weer in de schappen, door een productiefout is het nog even wachten op het vinyl.

Waarom was het debuut uit 1989 zo lang niet verkrijgbaar?

Dat kwam door samples die de band destijds zonder toestemming gebruikte op het debuutalbum. Hiphop stond nog in de kinderschoenen, De La Soul en producer Prince Paul zochten gewoon fragmenten die hen bruikbaar leken. Van Franse taallessen en tv-shows tot muziekjes van Steely Dan en sixties band The Turtles.

Die laatste band sleepte De La Soul in 1991 voor de rechter vanwege het gebruik van een fragment uit You Showed Me. Het zou De La Soul een miljoen dollar hebben gekost (de zaak kwam tot een schikking). Dat had een enorme impact op de hiphop. Voortaan keek iedereen wel uit met het zonder toestemming samplen, ook al waren de fragmenten nog zo kort. Toen Warner in 2001 de hele catalogus van het label Tommy Boy overnam, wist Warner niet wat te doen met de zes De La Soul-platen, uit angst voor claims.

Aan die situatie kwam pas een einde toen Tommy Boy in 2021 door Reservoir Media werd overgenomen. Maar voordat de zes platen naar Spotify en andere streamingsdiensten konden, moesten er nog wel even een kleine tweehonderd samples ‘gecleared’ worden.

Is het gelukt met de samples?

Voor het grootste deel wel. Vooral de samples van 3 Feet High and Rising waren een probleem, want het waren er heel veel en de makers wisten zich lang niet alles meer te herinneren en terug te halen. Enkele niet-dragende, wel dure, samples zijn van de nieuwe editie afgelaten, ook is er her en der een baslijntje opnieuw ingespeeld.

Je moet maar net even weten dat je op 2 minuut 54 in The Magic Number eigenlijk Eddie Murphy ‘Anybody in the audience ever get hit by a car’ hoort zeggen. Opvallender is het schrappen van een collage van meer dan een halve minuut aan hitfragmenten waarin artiesten van Public Enemy tot Michael Jackson het woord ‘rock’ zingen. Het ingekorte Cool Breeze on The Rocks heeft nu als ondertitel The Melted Version.

Het album klinkt dus niet helemaal hetzelfde als in 1989?

Nee, maar het zijn echt details. De aanpassingen doen niks af aan de kwaliteit van de raps en de muziek. Het album klinkt in de nieuwe mix op cd bovendien veel beter dan de fletse cd-versie uit 1989. Het was eigenlijk altijd wel een probleem voor dj’s dat de vinyl- en cd-versie van 3 Feet High and Rising zo zacht waren opgenomen. Nu is de dynamiek groter, en hoor je meer details.

Waarom wordt niet alles tegelijk ook op cd en vinyl uitgebracht?

Het debuutalbum van De La Soul is een van de bermoedste hiphop-albums aller tijden. De vraag is zo groot dat het album in veel landen best wel eens op nummer 1 zou kunnen binnenkomen. Die kans is kleiner als je meteen ook vijf andere De La Soul-titels uitbrengt. Wel zonde dat De La Souls David ‘Trugoy’ Jolicoeur het allemaal niet meer kan meemaken. Hij overleed eerder deze maand.