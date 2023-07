‘Magic 2’ onderstreept waarom het naar Nas altijd prettig luisteren is gebleven ★★★☆☆

In september wordt Nasir Jones 50 en in april 2024 wordt zijn onvergetelijke debuutalbum Illmatic 30. Welke wind er in de hiphop ook waaide, Nas bleef altijd onverstoorbaar zijn gang gaan, op zestien albums sinds 1994.

Begin deze eeuw leek de urgentie er een beetje af, maar de laatste jaren hervond Nas het vuur en is hij productiever dan ooit. Hij werkt sinds 2020 aan twee albumreeksen tegelijk met producer Hit-Boy: van King’s Disease was vooral deel 3 (2022) uitstekend. Nu landt Magic 2, opvolger van Magic (2021).

Als geheel halen deze 31 minuten niet de hoogten van King’s Disease III, maar Magic 2 onderstreept wel waarom het naar Nas altijd prettig luisteren is gebleven. Hit-Boy serveert tijdloze boom bap en Nas doet de rest met zijn herkenbare, technisch gave rapstijl en zijn teksten die bravourevol zijn, maar altijd ergens over gaan.

Hoogtepunten? Niet Office Hours (de single met good old 50 Cent), maar eerder het vlammende Motion en het nostalgische Pistols on Your Album Cover, een eerbetoon aan New Yorkse hiphoplegenden als Boogie Down Productions en Nas’ oude rivaal Tupac Shakur.

‘Eyes blurry, saying goodbye at the cemetery,’ verzucht Nas, de volwassen en waardige fakkeldrager van zijn oude scene. Het siert hem.

Nas Magic 2 Pop ★★★☆☆ Mass Appeal/Sony