‘Maggie Moore(s)’, over twee vermoorde naamgenoten, is nu al de onbeduidendste film van het jaar ★☆☆☆☆

Maggie Moore

In Maggie Moore(s) poogt regisseur John Slattery het waargebeurde verhaal in te kleuren van twee moorden in Texas, die in 2000 vlak achter elkaar plaatsvonden. De twee vermoorde vrouwen hadden exact dezelfde naam, wat uiteraard nogal wat stof deed opwaaien. In de film zien we hoe de onnozele Jay (Micah Stock), de eigenaar van een hamburgertent die louter producten verkoopt die over de datum zijn, in het complot zit. Zijn vrouw, de eerste Maggie Moore, dreigt met het openbaren van zijn foute handel. Jay vraagt aan een dove seriemoordenaar haar hiervan te weerhouden, maar dat loopt fataal af. Wanneer Jay hierna ontdekt dat er nog een Maggie Moore bestaat, stuurt hij dezelfde seriemoordenaar op haar af, in de hoop de politiechef (gespeeld door Jon Hamm) te kunnen misleiden. Het matige acteerwerk en het futloze script, dat zowel spanning als humor ontbeert, maken Maggie Moore(s) een van de meest onbeduidende films van het jaar.