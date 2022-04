Mag je over Hitler een musical maken? Het móét, stelt Arnon Grunberg

Beeld Bob Mollema

Mel Brooks werd op 28 juni 1926 in Williamsburg, New York, geboren als Melvin Kaminsky. Zijn moeder had al drie zoons, ze hoopte dat de vierde een meisje zou worden. Toen de dokter haar na de bevalling vertelde dat ze een prachtig kereltje op de wereld had gezet schijnt ze geantwoord te hebben: ‘Wilt u hem hebben?’

Melvin was 2 toen zijn vader, Max, aan tuberculose stierf. Om hem te eren heeft Brooks talloze van zijn personages én zijn oudste zoon Max genoemd. De vader zat net als grootvader Abraham, die uit Gdansk kwam, dat toen nog Dantzig heette, in de haringbusiness. In Amerika zetten de Kaminsky’s de verkoop van haring voort. Ze huurden een opslagruimte in Essex Street op Manhattan en lieten door dagloners de haring op karretjes uitventen.

In zijn memoires, die Brooks op 95-jarige leeftijd onder de titel All About Me! My Remarkable Life in Show Business publiceerde, schrijft hij dat hij komiek wilde worden omdat hij zo’n gelukkige jeugd had gehad en die graag wilde voortzetten.

Mijn eerste kennismaking met Mel Brooks vond plaats in 1995 toen ik in een bioscoop in New York The Producers zag, de eerste film die Brooks regisseerde, uitgekomen in 1967. Daarvoor was hij vooral schrijver van de in de jaren vijftig buitengewoon succesvolle komische televisieshow Your Show of Shows. Zijn carrière was feitelijk begonnen in het Amerikaanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog toen een luitenant vroeg: ‘Is er in deze eenheid iemand die kan zingen? Dansen? Grappen maken of een instrument bespelen?’ Waarop Brooks antwoordde: ‘Al het bovengenoemde, ik kan zingen, dansen, grappen maken en ik drum.’ Inderdaad had Brooks als tiener in een resort in de Catskills gewerkt als pool tummler, een jongen die na de lunch de met name Joodse bejaarden aan de rand van het zwembad door middel van grappen wakker diende te houden, vermoedelijk vanuit de gedachte dat een slapende gast geen cocktails en andere lekkernijen kan bestellen.

Gegarandeerde flop

Het verhaal van The Producers zal zeker onder filmliefhebbers bekend zijn. Een louche theaterproducent op Broadway genaamd Max Bialystock (Zero Mostel) ontdekt dankzij zijn boekhouder, Leo Bloom (Gene Wilder), dat je met een flop ook veel geld kan verdienen. (Decennia later ontdekte Donald Trump iets soortgelijks, maar dit terzijde.) Bialystock besluit het slechtst denkbare script te laten regisseren door de slechtste regisseur, oftewel een gegarandeerde flop. In zijn zoektocht naar een dergelijk script stuit hij op Franz Liebkind, een oude nazi die niet gelooft dat de Führer echt dood is, hem in Zuid-Amerika is gaan zoeken en zich uiteindelijk in New York heeft gevestigd waar hij het stuk Springtime for Hitler schreef, een ode aan de Führer, zoveel mag duidelijk zijn. Springtime for Hitler was oorspronkelijk ook de titel van de film, maar de producent, Joseph E. Levine, vertelde Brooks dat geen enkele bioscoop het woord ‘Hitler’ op zijn gevel zou willen zetten. Zo werd The Producers The Producers, behalve in Zweden, waar ze geen moeite hadden met Springtime for Hitler.

Het was niet de eerste keer dat Hitler gebruikt werd als personage in een komedie. Het bekendste voorbeeld is The Great Dictator van Chaplin uit 1940, een indringende film, ondanks het sentimentele einde. Chaplin zag al in 1940 – Amerika vond Hitlers expansiedrift en raciale zuiveringen toen nog geen casus belli, Stalin evenmin, velen dachten dat het zo’n vaart niet zou lopen – wat anderen jaren later nog steeds niet wilden zien.

Zoals zelfs de argeloze kijker al kan zien aankomen wordt Springtime for Hitler een groot succes en daardoor belanden Bialystock en Bloom in de gevangenis – ze moesten hun investeerders uitbetalen, wat ze niet kunnen, omdat ze talloze investeerders honderd procent van de winst hadden beloofd – waar ze hun werkzaamheden als charmante oplichters voortzetten.

Flauwiteiten

Weinig luistert zo nauw als humor, zelden zitten genialiteit en flauwiteit zo dicht tegen elkaar aan als in dit genre, en zoals vrijwel iedere komiek kan onderschrijven is het een raadsel waarom een lach van de ene op de andere avond uitblijft. In zijn memoires citeert Brooks dan ook de vermaarde Engelse acteur Edmund Kean, die toen men hem op zijn sterfbed vroeg hoe hij zich voelde, antwoordde: ‘Sterven is makkelijk, komedie is moeilijk.’

Net als een andere grote Hollywood-regisseur, Billy Wilder, beseft Brooks dat komedie een verhaal nodig heeft; faalt de komedie, heb je nog het verhaal. Zelf omschreef hij zijn methode, toen hij nog schreef voor Your Show of Shows, als volgt: ‘Alles wat we schreven was gebaseerd op waarheid.’ Anders gezegd, en dat is vaker en op velerlei manieren gesteld, komedie onthult het groteske dat onder het tragische schuilgaat.

Zelfs in de beste komedies zitten flauwiteiten, zo ook in The Producers, bijvoorbeeld de Zweedse secretaresse van Bialystock, die weinig meer vertegenwoordigt dan tits and ass. Nu zouden we dit als seksistisch bestempelen, het grotere probleem is dat het personage niet grappig is. Hitler – geen tits and ass – blijkt als personage in handen van Brooks daarentegen buitengewoon grappig en tijdens een prijsuitreiking heeft hij de voormalige dictator daar ook uitvoerig voor bedankt.

Tegenwoordig wordt het morele oordeel steeds minder vaak aan het publiek overgelaten. Het oordeel dient te worden uitgespeld om misverstanden te voorkomen, ik denk bijvoorbeeld aan de discussie over bijschriften in musea. Komedie bestaat echter bij de gratie van het misverstand, de lach is een uitlaatklep voor dat wat als grensoverschrijding wordt ervaren.

Brooks gaat er nog van uit dat het publiek net zoveel weet als hij; dat het fascisme een uitermate slecht idee was, hoeft niet te worden uitgelegd, de Führer hoeft ook niet te worden gedemoniseerd, dat heeft hij zelf gedaan. Elke voor de hand liggende morele les is Brooks vreemd en dergelijke lessen zijn natuurlijk ook de vijand van de komedie, ik zou zeggen van de kunst.

Aanvankelijk had een filmproducent, de legendarische Lew Wasserman van Universal, aan Brooks gevraagd of Springtime for Hitler niet Springtime for Mussolini kon worden, aangezien hij toch wat problemen verwachtte met Hitler als musicalster. Brooks bedankte hartelijk voor dit aanbod en ging vrolijk verder met zijn plannen, hij beweert dat hij altijd onderdanig beloofde alle aanwijzingen van producenten op te volgen om ze vervolgens naast zich neer te leggen.

Een musical over Hitler blijft een ontheiliging van de verschrikkingen, maar daarom werkt het als komedie. Er zit bovendien een filosofische strekking in, ongeacht of Brooks dat zo bedoeld heeft of niet. Je kunt je namelijk afvragen of het realisme van Steven Spielberg in Schindler’s List (1993) niet een grotere ontheiliging is dan die van Brooks. Die film lijkt zich immers op het standpunt te stellen dat we het extreemste geweld op een realistische manier kunnen verbeelden, dat we precies kunnen weten wat er is gebeurd.

Verder nodigt Schindler’s List de kijker uit, ook om educatieve redenen, zich te identificeren met het slachtoffer. Nu is onze cultuur verworden tot een vrijwel permanente uitnodiging je te identificeren met welk slachtoffer dan ook en het is precies die uitnodiging die de wortel is van het sentimentalisme, om het woord ‘kitsch’ te vermijden, dat onze cultuur teistert. De instant-identificatie met het slachtoffer is de snelste weg naar het goede gevoel, naar verdoving.

Een bevrijding

Een musical over Hitler, geschreven door een bewonderaar van de Führer, zij het een bewonderaar met enige verstandelijke beperkingen, is een waardig antwoord op het groteske en macabere theater dat het extreme geweld ook altijd is. Juist omdat Brooks weigert aan realisme te doen, en daarmee weigert bepaalde plaatsen (de kampen) te betreden, af te beelden, is zijn afbeelding van het Derde Rijk subliem. Mede daarom was ik in 1995 zo onder de indruk van deze film, The Producers was voor mij een bevrijding. Terecht kan Brooks in zijn memoires schrijven, nadat de musical The Producers in 2001 een hit was geworden op Broadway, dat de nazi’s en Hitler goed voor hem zijn geweest.

Ja, Brooks heeft Hitler overwonnen, vooral omdat hij consequent een anti-sentimentalist is gebleven. De menselijke zwaktes waren zijn materiaal en tegen kijkers die een andere mens verlangden, zei hij eigenlijk: ga naar een andere film, waarmee hij in feite bedoelde, ga naar een andere planeet.

Gene Wilder (1933-2016), met wie Brooks vaak samenwerkte en aan wie hij veel te danken had, moet hier nog worden genoemd. Ik ken geen acteur die zo goed laat zien wat acteren is, pure waanzin gedoseerd en gecontroleerd over het voetlicht brengen. (Over schrijven kan misschien iets soortgelijks worden beweerd.) Wilder was adequaat in The Producers, maar fenomenaal is hij in Young Frankenstein (1974), een zwart-witfilm, feitelijk een commentaar op de klassieke verfilming uit 1931. Tijdens de opnames deelde Brooks zakdoekjes uit aan de crew die ze in hun mond konden stoppen als ze hun lach weer niet konden inhouden, Wilder en de andere acteurs improviseerden graag en op hoog niveau.

Volgens Brooks is Frankenstein een liefdesverhaal, het gaat om de liefde tussen vader en zoon, al heeft de vader de zoon op een merkwaardige wijze gecreëerd en al blijkt de zoon een monster. Young Frankenstein werkt als komedie zo goed omdat Brooks het liefdesverhaal serieus neemt.

‘Blaas leven in mijn creatie,’ schreeuwt Gene Wilder en zoals wordt opgemerkt in een documentaire over deze film is dat vermoedelijk een universele wens.

Velen planten zich voort, zij het ‘natuurlijker’ – voor zover dat woord niet in ongerede is geraakt – dan in het geval van Frankenstein, sommigen proberen kunst te maken, met wisselende resultaten, anderen proberen zichzelf te creëren; een deel van de Amerikaanse droom is gebaseerd op de mythe dat je je altijd opnieuw kunt uitvinden. Slechts een enkeling echter durft te erkennen een monster te hebben gecreëerd. Het monster in Young Frankenstein, gespeeld door Peter Boyle, blijkt een lief monster, ook daarin schuilt de brille van Brooks.

Het wereldbeeld van Mel Brooks: het monster is lief, maar het blijft een monster.