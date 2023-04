Mag een schrijver zomaar een leven plunderen van iemand die echt heeft bestaan?

Beeld Laura Chen

In De Weense sigarenboer, een roman uit 2012 van de Oostenrijkse auteur Robert Seethaler, komt opeens een oude professor de fictieve sigarenzaak van Otto Trsnjek aan de Währingerstrasse binnengewandeld, waar hij wordt geholpen door loopjongen Franz Huchel: een Neue Freie Presse en twintig Virginia-sigaren alstublieft.

‘En wie was dat?’, vraagt Franz, nadat hij de klant heeft uitgelaten en de deur heeft gesloten.

‘Dat was professor Sigmund Freud,’ antwoordt Trsnjek.

Het is het najaar van 1937 en een dreigende, donkere wolk hangt boven Wenen, de Anschluss is nog maar een paar maanden weg.

De professor heeft een probleem, beweert Trsnjek.

‘Wat voor probleem?’

‘Hij is Jood.’

‘Aha, zei Franz. En wat is dat voor probleem?’

‘Dat gaat nog blijken, antwoordde Otto Trsnjek. En wel over niet al te lange tijd.’

Tussen Franz en Freud ontstaat een band, maar daar gaat het nu niet om. Het gaat erom dat we opeens in een ‘non-fictieroman’ terecht zijn gekomen, een genre waarin historische figuren en waargebeurde voorvallen worden vermengd met romanpersonages en fictieve gesprekken en situaties.

Het is een oud genre dat een brede variatie kent, vooral in de verhouding tussen fictie en werkelijkheid. Het zogenoemde non-fictieve New Journalism zit bijvoorbeeld de werkelijkheid dicht op de huid. In Cold Blood van Truman Capote (1966) wordt gezien als het eerste voorbeeld van een journalistieke non-fictieroman: een roman dus, geen journalistiek verslag van de moord op een gezin; Capote heeft er dingen bij bedacht, fictieve elementen toegevoegd en er zijn stilistische kwaliteiten op losgelaten, hij heeft er literatuur van gemaakt en is van de waarheid afgeweken, juist om dichter bij de waarheid te komen. Hij heeft, anders gezegd, zijn eigen waarheid en werkelijkheid gecreëerd.

Connie Palmen over Ischa Meijer

Aan de andere kant van het spectrum zit het fictieve verhaal, zoals dat van Seethaler, waarin tussen fictieve personages opeens iemand opduikt die we kennen uit het échte leven. In de roman Ragtime van E.L. Doctorow uit 1974 loopt Freud ook rond, net als de ontsnappingskunstenaar Harry Houdini en de autofabrikant Henry Ford, in rollen die zijn gebaseerd op historische feiten. (Dezelfde Ford die in Philip Roths wat-als-roman The Plot Against America uit 2004 door de fascistische president Charles Lindbergh wordt benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken – eigenlijk níét dezelfde Ford dus, maar een gefictionaliseerde Henry Ford. Het spel met de waarheid kan knap gecompliceerd zijn.)

In de Nederlandse literatuur is de nonfictie-roman zeldzamer: schrijvers verzinnen hier liever hun eigen verhaal, zonder de hulp van de werkelijkheid in te roepen, zelden speelt een bestaand persoon een hoofdrol. Connie Palmen is een uitzondering, zij ontleent haar romans een op een aan de werkelijkheid; ze wekt Ted Hughes en Sylvia Plath (Jij zegt het), Hans van Mierlo (Logboek van een onbarmhartig jaar) en Ischa Meijer (I.M.) tot leven – zij het altijd met de nadrukkelijke aantekening dat zij als romanpersonages tot de wereld van de fictie behoren.

Eén genre is echter ook in Nederland vergeven van de aan de werkelijkheid ontleende personen of van fictieve personen in een historische wereld: de historische roman. Hilary Mantel is de grootmeester van het genre, maar de geschiedenis heeft ook bij ons veel romanschrijvers geïnspireerd. Dat komt doordat de historische roman niet zonder historische feiten en personen kán. De vermenging van fictie en werkelijkheid werkt het best wanneer er afstand in de tijd bestaat; een historisch personage dat opeens als romanheld een verhaal binnenloopt verrast en intrigeert: een nieuwkomer met een bekend gezicht voegt zich plotseling in de intimiteit van het verhaal, kijkt in de camera en vraagt of we hem kennen.

Nou en of! Wat doe jíj hier?

Controverse rond The Crown

Waarom doet de schrijver het? Waarom schept hij niet zijn eigen personages en leent hij van de werkelijkheid? Is het eigenlijk wel ethisch dat hij mensen van vlees en bloed zonder dat ze zich ertegen kunnen verweren laat optreden in zijn werk; waarom zadelt hij ze op met gedachten en gedragingen die met de werkelijkheid vermoedelijk weinig van doen hebben – hoe goed hij zich ook heeft ingelezen en ingeleefd? Waarom maakt hij zich schuldig aan plundering van een leven voor zijn eigen doeleinden (want dat doet de nonfictie-romanschrijver, zelfs wanneer de beschreven werkelijkheid van de hoofdpersonages mede die van de auteur zelf is geweest, zoals in het werk van Connie Palmen.)

Is dat wel verantwoord in tijden waarin het onderscheid tussen feit en fictie toch al op de tocht staat, waarin fake amper meer van fact is te onderscheiden? Tijdens het laatste seizoen van The Crown ontstond daarover controverse. Niemand wist meer wat waarheid was en wat verdichting, Engelse kranten hadden het druk met uitleggen welk verhaalelement overeenkwam met de waarheid en welk afkomstig was uit het creatieve brein van de schrijver van de serie, Peter Morgan. Fictieve gebeurtenissen en personages werden gepromoveerd tot historische waarheid – de Engelse koninklijke familie behoorde tot de vaste kijkers van de serie, misschien vonden de ware personages de geïdealiseerde versie van hun eigen verhaal ook interessanter dan de werkelijkheid, herkenden ze de bedoeling en zagen ze dat leugens soms de werkelijkheid haarscherp treffen.

Alles is fictie

Onlangs was het Pasen: is het hele paasverhaal geen meesterlijke nonfictie-vertelling? Waren de oudste verhalen waarmee de mens rond het kampvuur zijn toehoorders vermaakte, alle mythes en legendes, geen faction, een mix van feit en fictie, van verhalen waarin de kracht van fictie de feiten versterkt en tot een nieuwe waarheid smeden? Zou het nonfictie-verhaal wellicht een veel ouder genre kunnen zijn dan fictie?

Misschien moeten we af van het hele onderscheid: alles, ook de literaire non-fictie, is fictie, romankunst, verhalen vertellen.

De schrijver die historische personages laat optreden in zijn romans doet dat omdat ze de werkelijkheid met zich meenemen het verhaal in en zo hun fictieve vrienden geloofwaardigheid verschaffen. Bovendien geven ze de schrijver moed – die kan even leunen op ware gebeurtenissen, op een feitelijke quote uit een dagboek, op een foto of een schilderij, voor hij weer verder moet met zijn fantasie. Hij hoeft zich even niet af te vragen of wat hij schrijft wel voldoet aan de eisen van waarschijnlijkheid. De protesterende lezer stuit op zijn bezwerende vinger: het is niets dan de werkelijkheid en de waarheid, voor verzinsels moet je bij mijn fictiecollega’s zijn.

Natuurlijk, de schrijver speldt de lezer wat op de mouw, voor zijn eigen lol maar vooral voor het plezier van zijn publiek. Het historisch personage draagt bij aan het werk dat hij bezig is te creëren, verleent het geloofwaardigheid en wekt de bedachte personen tot leven, want iets van zijn historiciteit straalt op hen af; hij blaast zijn personages leven in, zoals God Adam leven inblies, zodat het hele ensemble van echt en fake de lezer onweerstaanbaar meesleept in de voorstellingen van de schrijver. Zelf wil ik maar al te graag worden bedrogen en verleid en op mijn beurt bedrieg en verleid ik net zo hard.

Onwaarschijnlijkheden

In mijn romanreeks De memoires van Abel Sikkink, waarvan afgelopen week het tweede deel (Kalle) verscheen, mengt fictie zich met werkelijkheid – de realiteit van het Amerika van de tweede helft van de 19de eeuw. Geregeld stelt iemand tijdens lezersavonden de vraag of Abel Sikkink echt heeft bestaan, soms zijn mensen zelfs echt naar hem op zoek gegaan – dat beschouw ik als erkenning. Ik twijfel altijd over het antwoord, ik stel mijn lezers niet graag teleur en voor mijzelf is Abel allang een persoon uit de werkelijkheid die door New York en over de slagvelden dwaalt. Hij is de waarheid achter minstens twintig Abels.

Daarom neem ik na zulke vragen mijn toevlucht tot de dichter Walt Whitman, die geweldige dichter met wie Abel en zijn vriend Kalle in het New York van 1860 in bar Pfaff’s aan Broadway menig glas bier achterover slaan. Whitman:

And that there is no flaw or vacuum in the amount of the truth – but that all is truth without exception;

And henceforth I will go celebrate anything I see or am,

And sing and laugh, and deny nothing.

Zingen en lachen, en niets ontkennen, want alles is waar, zonder uitzondering.

Doet het ertoe of Abel Sikkink echt heeft bestaan? Ook als dat niet het geval is, is Kalle zijn beste vriend, blijven zijn avonturen de waarheid en gaat hij te rade bij Walt Whitman. De lezer mag constateren dat sprake is van toevalligheden en zelfs van onwaarschijnlijkheden, zo lang hij maar erkent dat het hele leven vol zit met toeval en onwaarschijnlijkheid. Dat is de diepste waarheid van de non-fictieroman: die kent in zichzelf geen onwaarheid.

‘Geschiedenis als een roman, de roman als geschiedenis,’ zei Norman Mailer over zijn non-fictieroman The Armies of the Night uit 1968 – en zo is het maar net.

In De Weense sigarenboer verlaat Sigmund Freud op 4 juni 1938 zijn huis in de Berggasse om met de trein van 15.25 uur via Parijs naar Londen te reizen. Dat is historisch juist, dat kun je gemakkelijk nazoeken, maar daar gaat het niet om. Het gaat om de waarheid die Otto Trsnjek al had zien aankomen.