Maffia: ‘Arrestaties zijn aanval op de narcostaat’

Beelden van de arrestaties werden snel verspreid. Beeld ANP

Een aanval op de narcostaat, die de criminaliteit recht in het hart treft’. Zo omschrijven verschillende topcriminelen de arrestaties die de politie heeft verricht naar aanleiding van de aanslag op Peter R. de Vries. De maffia veroordeelt die arrestaties in de scherpst mogelijke bewoordingen.

‘Ik heb er geen woorden voor’, zegt Ridouan T., die zich dinsdagavond in Vught meteen liet bijpraten over de ontwikkelingen. ‘Huurmoordenaars zijn één van de pijlers onder de narcostaat. Dat die op klaarlichte dag van de snelweg kunnen worden geplukt, is nauwelijks te bevatten.’ T. vraagt mensen om beelden van de arrestaties niet te verspreiden.

Binnen een uur na de aanslag op Peter R. de Vries waren er online al tientallen foto’s en video’s te vinden van de verdachten. ‘De alomtegenwoordige surveillance maakt het werk onmogelijk. Overal hangen camera’s, er hoeft maar één kogel afgevuurd te worden en omstanders pakken meteen hun telefoon erbij om te filmen. Dat zie je overigens ook steeds vaker: heel jonge mensen die op straat een telefoon op zak hebben. Waar eindigt dit? Handhaving van de rechtsstaat?’

De gebeurtenissen roepen de vraag op of Nederland nog wel op weg is om een narcostaat te worden. ‘Er zijn sterke signalen dat ons land een rechtsstaat blijft’, zegt Willem Holleeder. ‘Als je ziet dat kopstukken van de maffia vroeg of laat achter de tralies belanden, dan zet dat je wel aan het denken.’

Holleeder en T. denken wel te weten wat er nodig is: ‘Meer geld is altijd de oplossing.’