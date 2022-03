Maeve Brennan fileert de mores van de Amerikaanse happy few

De twintig verhalen uit De rozentuin verschenen eerder in The New Yorker, waar de Ierse Maeve Brennan (1917–1993) vanaf 1949 tot de vaste staf behoorde. Ze spelen zich af tegen de achtergrond van de verstikkende jaren vijftig. De mooiste ervan in Herbert’s Retreat: een luxe villawijk ten noorden van New York, slechts te bereiken via één smalle weg door de bossen. ‘De weg is verboden voor buitenstaanders, in overeenstemming met het karakter van de Retreat, dat formeel, exclusief en vol ijzeren regels is. Maar het belangrijkste is dat er alleen de juiste mensen wonen.’

Op die ‘juiste mensen’ richt Brennan haar oog: mannen die tegen een vrouw zeggen ‘Ik heb je uitgevonden, schat’ en vrouwen die koortsachtig bezig zijn met hun Vroeg Amerikaans-ingerichte huizen. Via subtiele dialogen en vlijmscherpe observaties fileert Brennan de mores van the happy few en hun dienstbodes, de dynamiek tussen man en vrouw en niet te vergeten tussen vrouw en vrouw ­– want afgunst en dromen-in-duigen vormen het cement tussen de verhalen. Hoewel Brennans stijl onderkoeld humoristisch is, blijft de onderstroom duister. Menselijk onvermogen wordt pijnlijk invoelbaar gemaakt.

Maeve Brennan: De rozentuin. Uit het Engels vertaald door Rosalien van Witsen. Athenaeum-Polak & Van Gennep; € 13,99.