Maduro komt pas goed op dreef wanneer professionals het drama vol liefde, verzet en verraad naar zich mogen toetrekken ★★★☆☆

Alexander de Jong als George Maduro en Marlies Ruigrok als Hedda de Haseth Möller in Maduro. Beeld De Schaapjesfabriek

Bijna iedereen kent Madurodam, maar wie kent Maduro, naamgever van deze toeristische miniatuurstad in Den Haag? Als seizoensopening brengen vijf Haagse organisaties het bevlogen maar tragisch geëindigde leven van de jeugdige oorlogsheld George Maduro (1916-1945) naar het grote podium in Amare, van zijn eenzame vertrek op kinderleeftijd vanuit Curaçao naar Nederland tot zijn detentie in het Oranjehotel tijdens de Tweede Wereldoorlog. En van zijn gedwarsboomde liefde voor zijn christelijke jeugdvriendin Hedda tot de wanhopige zoektocht van zijn rijke Sefardisch-Joodse ouders naar hun in concentratiekamp Dachau vermoorde zoon.

Librettist Pieter van de Waterbeemd laat weinig onbenoemd, waardoor vooral in de eerste helft verwoesting en leed te vaak dubbelop worden bezongen door een projectkoor van Kwekers in de kunst, dat geregeld moeite heeft met de complexe ritmiek van Bob Zimmermans nieuwe compositie, live gespeeld door zestien musici van het Residentie Orkest. Regisseur Jeroen Lopes Cardozo gebruikt de 110 amateurzangers als podiumvullende volkstableaus, om historische sfeerbeelden en tijdsprongen te illustreren, soms merkwaardig aangevuld met tien piepjonge dansers van De Dutch Don’t Dance Division, een scoutingachtig soldatenbataljon en een onzeker gezongen themalied over heldendom.

Maduro komt pas goed op dreef kort voor en vooral na de pauze, wanneer professionals het drama vol liefde, verzet en verraad naar zich mogen toetrekken. De krachtige bariton Alexander de Jong geeft met flair vorm aan de innerlijke conflicten van twintiger Maduro. Zangeres Marlies Ruigrok voorziet Hedda van aantrekkelijke tegenkleuren. En Frank Dolphin Wong en Herma van Piekeren blazen warme adem in de radeloosheid van Georges ouders. Spil van deze grootschalige stadsopera is musicalster Doris Baaten als ondernemende Bep Boon-van der Starp. Zij brengt alle lijntjes slim samen en met haar koket bezongen slogan ‘Waar een wil is, is een Bep’ plaveit ze de weg voor het vrolijkste oorlogsmonument ter wereld: Madurodam.

Maduro door Amare, Residentie Orkest Den Haag, Kwekers in de kunst, De Dutch Don't Dance Division en Theaterschool Rabarber. Beeld De Schaapjesfabriek