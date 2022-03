Madres paralelas is een warme, rijke film die laat zien hoe lang een oorlog kan doorwerken ★★★★☆

Madres Paralelas

In de keuken van haar appartement in Madrid reageert Janis (Penélope Cruz) fel op haar veel jongere vriendin Ana (Milena Smit), die nietsvermoedend oppert dat het beter is het verleden te laten rusten. ‘Heeft je vader je dat geleerd? Kom je uit zo’n familie?’, zegt Janis. ‘Misschien moet je eens uitzoeken wat jouw voorvaderen uitspookten in de oorlog.’

Die oorlog, dat is de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939). Voor Ana een eeuwigheid geleden, maar niet voor Janis, die wil weten waar haar overgrootvader begraven ligt. Hij werd door de fascistische falangisten geëxecuteerd en, zoals zoveel slachtoffers van de oorlog, achtergelaten in een massagraf.

Nog steeds worden her en der in Spanje stoffelijke resten opgegraven, zodat de nabestaanden eindelijk fatsoenlijk afscheid kunnen nemen. Janis, die werd opgevoed door haar oma, heeft een forensisch archeoloog benaderd om hetzelfde te doen in haar geboortedorp.

Het klinkt misschien niet als de beschrijving van een film van Pedro Almodóvar (Todo sobre mi madre, Hable con ella, Dolor y gloria). Tot nu toe speelde het fascistische verleden van Spanje hooguit op de achtergrond een rol in zijn werk. Zijn eerste films vierden juist de vrijheid na de val van dictator Franco, zijn latere draaiden om (alternatieve) families, persoonlijke dilemma’s, liefde in alle vormen, verlangen en kunst. Nu pas, met Madres paralelas, buigt de 72-jarige regisseur zich over een gevoelig nationaal litteken.

Dat doet hij, gelukkig voor de liefhebbers, wel op Almodóvaarse wijze. Want natuurlijk krijgt Janis, een succesvol fotograaf van achterin de dertig, een affaire met de knappe archeoloog, van wie ze zwanger raakt. Terwijl hij getrouwd is en al een gezin heeft. In het ziekenhuis ontmoet ze de tiener Ana, net als zij hoogzwanger. De twee vrouwen bevallen op dezelfde dag, waardoor hun levens verknoopt raken op meer manieren dan je de schrijvers van een soapserie zou vergeven.

Bij Almodóvar kan dat gewoon: hij weet zelfs de meest vergezochte plotwending volledig vanzelfsprekend te maken. Met knap acteerwerk, rappe dialogen, scherp psychologisch inzicht en de nodige humor is Madres paralelas een meeslepend, heerlijk onverbloemd melodrama. Zoals altijd bij Almodóvar is de vormgeving een lust voor het oog: uitbundig, smaakvol en tot in de puntjes verzorgd.

Toch is ook verdriet volop aanwezig. De film pleit ervoor het pijnlijke verleden niet onder het tapijt te vegen. De generaties voor ons bepaalden ons dna, stelt Almodóvar, dus we moeten ons er wel toe verhouden, of we dat nu willen of niet.

Zo vertelt Madres paralelas een veelkleurig verhaal, over genen en moederschap, herinneringen en verantwoordelijkheid. Het resultaat is een warme, rijke film met een aangrijpende finale, die laat zien hoe lang een oorlog kan doorwerken. ‘Zwijgende geschiedenis bestaat niet’, citeert Almodóvar de schrijver Eduardo Galeano. ‘Ze laat zich niet de mond snoeren.’