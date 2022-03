Madonna was in de ban van kabbala toen ze ‘Isaac’ maakte

Im nin’alu...

Het was in het voorjaar van 2004 dat Madonna alle nieuwsorganisaties in de wereld aan het werk zette: ze had haar naam veranderd in Esther. De zangeres verkondigde publiekelijk dat ze voortaan de naam van een koningin uit de joodse geschiedenis droeg.

Maar maak je geen zorgen, voegde ze er wel aan toe, ze bleef onder de naam Madonna optreden en zingen. In het echte leven was Madonna Louise Veronica Ciccone (1958) vernoemd naar haar moeder. Die stierf op 30-jarige leeftijd aan kanker, de zangeres was pas 5 jaar oud. Madonna wilde zich als Esther niet afkeren van haar moeder maar ‘zich verbinden met de energie van een nieuwe naam’.

Het was niet ongebruikelijk dat Madonna voor een nieuwe plaat en wereldtournee een metamorfose onderging, met een andere coupe en sound. Van de dwarse meid uit Material Girl tot een kortharige vamp, een kopie van Marilyn Monroe en rellerige seksbom tot de mysterieuze donkerharige. Maar een nieuwe naam, dat was in de winkelnering van de New Yorkse niet eerder voorgekomen.

Dit novum had te maken met kabbala, waar Madonna al een tijdje in geloofde. Deze vorm van joodse mystiek werd verspreid door The Kabbalah Centre, opgezet door voormalig verzekeringsagent Philip Berg. De zangeres was niet de enige beroemdheid die zich aansloot bij de zelfbenoemde geestelijk leider. Ook Mick Jagger, Britney Spears en Victoria Beckham (en Edgar Davids!) liepen met een rood touwtje om de linkerpols, het symbool van ‘de Hollywood-kabbalisten’.

In een interview met tv-zender ABC zei Madonna dat ze als moeder van twee kinderen het goede voorbeeld moest geven. ‘Ik heb met mijn egoïstische gedrag veel chaos gebracht in het leven van mensen.’ Ze zag zichzelf nu als een ander mens: ‘Kabbalisten geloven in onsterfelijkheid. Ze geloven dat je dood, ziektes en wat dan ook kunt overstijgen.’

Kabbala-elementen staken voor het eerst de kop op in Ray of Light (1998). Op haar tiende plaat, Confessions on a Dance Floor (2005), ging ze nog een stapje verder door in het nummer Isaac een voorganger van The Kabbalah Centre een podium te geven: Yitzhak Sinwani. Te horen is hoe hij een eeuwenoud Hebreeuws gedicht voordraagt.

Rabbijnen in Israël waren hier niet blij mee. Zij zagen Isaac als blasfemie. Waar haalde ze het lef vandaan een nummer te zingen over de joodse mysticus Yitzhak Luria (1534-1572)? Madonna schudde haar hoofd en zei dat Isaac een eerbetoon was aan haar kabbala-kompaan, Yitzhak Sinwani. De naam Yitzhak is in het Engels Isaac.

Een oneindige relatie met kabbala bleek er toch niet in te zitten voor Madonna. De familie Berg bleek een frauduleus gezelschap te zijn, wat voor het eerst in 2011 aan het licht kwam bij een goed doel van Madonna zelf. In plaats van dat er een meisjesschool in Malawi werd gebouwd, stroomden er miljoenen naar The Kabbalah Centre.

‘Esther’ verbrak alle zakelijke banden. Het was dan ook geen verrassing dat ze in 2013, bij de begrafenis van de ooit door haar bejubelde goeroe Philip Berg, verstek liet gaan.