Madoff: The Monster of Wall Street schetst een fascinerend beeld van de fraudeur ★★★☆☆

Madoff: The Monster of Wall Street

De laatste keer dat een serie op Netflix het woord 'Monster’ in de titel had, ging het om het zeer succesvolle Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story. Maker Ryan Murphy kondigde meteen een 'monster-serie’ aan, maar Madoff: The Monster of Wall Street is niet een tweede deel in deze serie, hoewel Madoff al meteen in de openingsscene de ‘seriemoordenaar van Wall Street’ wordt genoemd. Het zal toch voornamelijk het algoritme van Netflix zijn dat hier het werk doet, door de kennelijk populaire trefwoorden in het rond te slingeren. Mag u zelf bedenken wat dit over onze tijdgeest zegt.

Neemt niet weg dat de schade die financieel adviseur Bernie Madoff (1938-2021) heeft aangericht met zijn zogenaamde beleggingsbedrijf, een façade voor een spectaculaire pyramideconstructie (of ponzifraude), gigantisch was. En tragisch bovendien, want een aanzienlijk deel van zijn slachtoffers bestond uit goedgelovige burgers die hun spaar- en pensioen aan hem gaven omdat hij decennialang een geniale investeerder leek, die nooit eens last van tegenwind had. Toen hij uiteindelijk door zijn zoons werd aangegeven bij de FBI, bleek dat hij nooit een cent had geïnvesteerd, maar het rendement altijd betaalde uit nieuwe inleg. Zolang hij maar nieuwe partijen kon vinden (en daar was hij geniaal in) kon hij de duistere zaken voortzetten. De leden van zijn zogenaamde beleggingsbedrijf kregen vervolgens vervalste financiële overzichten, waaruit zou blijken hoe hun geld het op de beurs had gedaan.

Tegen de tijd dat de zaak implodeerde, was er twintig miljard in rook opgegaan en waren er duizenden mensen die berooid achterbleven. Spoiler: Madoff ging weliswaar de gevangenis in, maar de grote partijen bleven redelijk ongemoeid, op een boete hier en daar na. Het schandaal dat zich achter het schandaal verborg was het volstrekte falen van de toezichthouders, vooral de Securities and Exchange Commission (SEC), die in de loop der jaren eigenlijk al het bewijs wel in handen had, maar nooit doorpakte.

Er zijn eerder documentaires over Madoff gemaakt, maar ervaren documentairemaker Joe Berlinger, vooral bekend van zijn klassieke truecrimetrilogie Paradise Lost, weet in zijn vierdelige serie toch een fascinerend beeld te schetsen van de manier waarop Madoff werkte, hoe hij zolang onder de radar kon blijven en wat, tot op de dag van vandaag, de tragische en woedend makende nasleep is. Bovendien is het interessant om te zien hoe in de jaren nul van deze eeuw, richting de crisis van 2008, elke vorm van financieel toezicht werd genegeerd, allereerst doordat alle inzet van de Amerikaanse overheid richting de war on terror ging en doordat er een uiteindelijk fataal geloof heerste in de zelfregulering van de markt.

Berlinger schetst welke rol de van de buitenwereld afgesloten zeventiende verdieping in het kantoor van Madoff speelde. Zelfs zijn zonen, die een verdieping lager in het 'reguliere’ bedrijf werkten, zouden hier nooit komen. Hier had Madoff een stel getrouwen om zich heen verzameld, die hij al van jongs af aan in dienst had. Zijn werkmethoden hier waren bizar ouderwets (alles ging per fax en op papier) en toen uiteindelijk de FBI de verdieping betrad, waren ze verbijsterd over wat ze hier aantroffen. ‘Alsof we in een tijdmachine in de jaren tachtig waren terechtgekomen’, zegt een van de agenten.

Er zijn natuurlijk geen beelden van deze verdieping in vol bedrijf, dus Berlinger heeft het bedrijf in een studio laten nabouwen. Een te betreuren beslissing om ook een acteur (met een matige pruik) in te schakelen die Madoff in de reconstructiescènes speelt. Deze kunstgreep leidt nogal af, zeg maar.

Madoff, veroordeeld tot 150 jaar cel, overleed in 2021 in de gevangenis, waar hij ook nog meemaakte dat een van zijn zonen, exact twee jaar nadat ze hun vader hadden aangegeven, zelfmoord pleegde.