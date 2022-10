Machine Head laat Now We Die, over het aanstaande einde van de aarde, lang nagalmen in de Afas ★★★★☆

Frontman Robb Flynn van Machine Head in de Afas Live in Amsterdam. Beeld Ben Houdijk

Het nieuwe Machine Head is niet meer het oude. Alleen zanger en gitarist Robb Flynn staat nog overeind als frontman van een band die in de jaren negentig alles in zich had de grootste metal-act ter wereld te worden, met epische thrash- en groovemetal, en met een boodschap.

Dat gebeurde niet: Metallica ging met de eer strijken. Maar Flynn gaf niet op en vormde twee jaar geleden weer een heel nieuw Machine Head, met gitarist Waclaw Kieltyka en bassist Jared MacEachern.

In de Afas Live in Amsterdam, waar Machine Head aantreedt in een ‘double bill’ met het Zweedse Amon Amarth, blijkt hoe strak de nieuwe samenstelling opereert en wat een mooie aanvulling de rekruten bieden. Want lieve hemel, wat een waanzinnige aftrap geeft Machine Head met het nummer Become the Firestorm, van de nieuwe plaat. De band heeft geluisterd naar wat om hen heen gebeurt in de metal en laat het nummer ontploffen bij razend gedrumde ‘blast beats’ en snerpende gitaren uit de occulte Scandinavische school. MacEachern zingt nog een fijne tweede stem in het refrein, waarmee de horizon van Machine Head verder wordt verbreed.

Maar de grootste troef blijft toch de energie en de opzwepende kracht van Flynn. Hij blijft de Afas maar smeken om die moshpit, die uiteindelijk ook volgt – we doen het voor hem. En wat een weergaloze uitvoering geeft Flynn van het nummer Now We Die, dat op plaat een wat al te geconstrueerd liedstuk is maar live, dankzij fenomenaal gitaarwerk en de briesende maar emotionele stem van Flynn, uitgroeit tot een van de mooiste metalballades aller tijden, over het onvermijdelijke einde van onze aarde en een tekst die lang nagalmt: ‘Now cross the bridge of sighs, and with this now we die.’