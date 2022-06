Maarten van der Graaff tart de verwachtingen in een complexe dystopie ★★★☆☆

Beeld Pluim

Onder asfalt, de tweede roman van Maarten van der Graaff, is nog maar een paar regels begonnen of de schrijver richt de schijnwerpers op De wilde detectives (1998), een van de sleutelwerken uit het brede oeuvre van Robert Bolaño. Dat kan natuurlijk geen toeval zijn. En inderdaad: je hoeft niet zo heel veel verder te lezen om in de gaten te krijgen dat Onder asfalt net als De wilde detectives een roman is die lezers die prijs stellen op coherentie, continuïteit en consistentie de gordijnen in zal jagen. Van der Graaffs roman gaat tegen de stroom van je verwachtingen in, ontregelt je denkkaders en stelt je voor nogal wat raadsels – zowel in de vorm als in de inhoud – waarvan je je afvraagt of het wel de bedoeling is dat je ze oplost.

Onder asfalt is opgebouwd rond twee jaren: 1999 en 2068. In het 1999 van Van der Graaff wordt de wereld niet beheerst door de angst dat de computers tijdens de millenniumwisseling dol zullen draaien, maar verdwijnen in Nederland plotseling de snelwegen en verandert het land in ‘zooi, overal onbeheersbare rommel, gekartelde uitsteeksels van het puinbed dat onder het asfalt had gelegen, gebroken platen beton en zand’. Op de puinhopen zullen getransformeerde mensen die engelen worden genoemd De Hemelse Stad bouwen, ‘een wereld helder als glas, waar geen nacht meer zal zijn’. Een eerste stap is dat mensen (doelwitten, zo noemt Van der Graaff hen) via een schot in de nek iets toegediend krijgen wat de schrijver aanduidt met de nogal vage term ‘technologie’.

Onvoorspelbare nieuwe wereld

Is 1999 het jaar van een veranderende wereld, in 2068 zitten we midden in een veranderde wereld die de Randstad heet. Laptops en tablets behoren tot de prehistorie en zelfs implantaten zijn niet meer nodig, nee, de digitale techniek is deel van het lichaam geworden. De mensen maken zelf ‘velden’ aan waarin ze ‘bladeren’. Maar dat gaat weleens mis, zoals in het geval van Renate van de Burgt, wier velden zijn ‘ingestort’.

Sudden field deterioration syndrome is de geleerde term die Van der Graaff voor deze aandoening munt. Wie eraan lijdt, is ‘overgeleverd aan een onvoorspelbare nieuwe wereld, waarin sporen te ontwaren vielen van hun zoekgeschiedenis, hun veldgedrag, de media die ze hadden geconsumeerd en iets wat (…) werd omschreven als ‘herinneringen en onbestemde verlangens’.’ De herinneringen en onbestemde verlangens van Renate van de Burgt voeren terug naar een tijd waarin er nog snelwegen door het land liepen, en daarmee is de link gelegd tussen de wereld van 2068 en die van 1999, het laatste jaar van de snelwegen.

Open plekken

Na een roman waarin zijn gereformeerde achtergrond een leidende rol speelde (Wormen en engelen) schreef Van der Graaff nu dus een dystopische roman van het zuiverste water, zou je bijna zeggen. Maar Onder asfalt is veel complexer dan de samenvatting hierboven suggereert en treedt ver buiten de oevers van dit genre. Neem alleen al de ingewikkelde structuur. Er zijn wel verhaallijnen zichtbaar (in de delen over 1999 zijn dat er een handjevol, in die van 2068 is vooral Renates dochter Cora aan het woord, die in de voetsporen van haar moeder treedt), maar die wisselen elkaar op onvoorspelbare wijze af, zijn nauwelijks met elkaar verweven terwijl dat wel de bedoeling lijkt te zijn, en zijn elk ­afzonderlijk ook nog eens ver­geven van de gaten. Gaten die er bijna om smeken om gedicht te worden, maar dat gebeurt niet of nauwelijks, ook niet als je het boek nog een keer leest.

Een geestige passage hier en daar brengt een beetje lucht in dit dichte proza, bijvoorbeeld wanneer Van der Graaff uitlegt waarom een van zijn vrouwelijke personages ‘het lekkerst op een vreemde plee’ zit. Maar de overheersende indruk is toch dat je met zó veel open plekken blijft zitten dat je je op een gegeven moment begint af te vragen of je Onder asfalt wel moet proberen te begrijpen. Misschien komt deze roman wel het best tot zijn recht als je hem probeert te ervaren en te lezen zoals je poëzie leest. Dat zou helemaal zo gek nog niet zijn bij een auteur die al dichter was voordat hij ook romanschrijver werd. Net als Bolaño.

Maarten van der Graaff: Onder asfalt. Uitgeverij Pluim; 297 pagina’s; € 22,99.