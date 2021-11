Maand na rel stopt Sharid Alles als zendermanager van NPO 3FM

Sharid Alles. Beeld ANP Kippa

Menno de Boer, voormalig radiodirecteur bij 538, neemt per 1 januari de taken van Alles over, meldt de NPO in het persbericht. Die aanstelling is een tijdelijke: in het nieuwe jaar zal een nieuwe zendermanager van 3FM definitief worden benoemd.

Alles (41), die de functie drieënhalf jaar heeft uitgeoefend en daarvoor programmaleider was van FunX, schrijft onder meer in het persbericht dat ze zich de komende tijd gaat inzetten voor de actie Serious Request en het Glazen Huis. Een reden voor haar besluit geeft ze niet, het incident met Perlin komt niet aan de orde.

Grote projecten

In een interview met het AD zegt Alles vooral te stoppen als zendermanager omdat ze de grote projecten mist die door corona onmogelijk zijn geworden, maar de ‘shit’ die via sociale media over haar heen is gekomen na het incident met Perlin, maakte de beslissing makkelijker. ‘Dan denk je wel: waarvoor ben ik dit nog aan het doen? Maar eerlijk gezegd denk ik dat als dit niet gebeurd was, ik ook tot die beslissing was gekomen, maar dan wellicht wat later.’

Ze zegt spijt te hebben van haar actie. ‘De studio inlopen tijdens een uitzending is niet slim.’

Måneskin

Op 19 oktober stond Perlin op het punt om een telefonisch interview te hebben met een luisteraar die tegen betaling wilde onthullen waar een geheim 3FM-concert van Songfestival-winnaar Måneskin zou plaatsvinden. 3FM beschikte over het telefoonnummer van de luisteraar, omdat hij een kaartje van het privéconcert had gewonnen.

Daarop loopt Alles de studio in, om het gesprek te voorkomen. ‘Als wij een hele mooie middag organiseren voor een groepje fans, die daar heel veel zin in hebben, en er is iemand die dat gaat proberen te verpesten, dan vind ik niet dat je diegene een podium moet geven op de zender.’

Perlin vraagt vervolgens: ‘Oké, luisteraars, wat moet ik doen: luisteren naar mijn baas, of moet ik hem bellen?’ Waarop Alles reageert: ‘Je moet toch altijd luisteren naar je baas?’ Uiteindelijk vindt het interview niet plaats.

Wauw... Een zendermanager ( @SharidAlles ) die live een programma censureert en de presentator vertelt 'dat je altijd naar je baas moet luisteren'. Bizar wat hier gebeurt en hulde hoe @Timur_Perlin er live mee omgaat. pic.twitter.com/EzeLFNk5qJ — ✨Raounak Khaddari (@Raounakk) 19 oktober 2021

De actie van Alles werd bekritiseerd. ‘De NPO gaat niet over de inhoud’, zei Nieuwsuur-hoofdredacteur Joost Oranje twee dagen later bij Spraakmakers, op NPO Radio 1. ‘Hoofdredacteuren van omroepen gaan daarover. Publiekelijk als zendermanager deze actie ondernemen, letterlijk op de radio, dat kan niet volgens de regels.’

De Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) riep NPO-Ombudsman Margo Smit op onderzoek te doen naar de kwestie. Dat deed ze niet. ‘Ik ben er als ombudsman voor klachten over of onderzoek naar journalistieke programma’s of content van de publieke omroepen’, zei Smit tegen De Telegraaf. ‘Het muziekprogramma van Timur op 3FM valt daar niet binnen. Ik zal er dus niets over zeggen noch er onderzoek naar doen.’

Jongerenzender

Alles trad aan toen 3FM, een jongerenzender met alternatieve muziek, in crisis verkeerde. Tussen 2014 en 2019 kromp het marktaandeel van 10 naar 2,8 procent. Bekende dj’s als Coen Swijnenberg, Sander Lantinga, Rob Stenders, Eric Corton, Gerard Ekdom en Giel Beelen hadden afscheid genomen. Zij zijn vervangen door onder meer Sander Hoogendoorn, Jorien Renkema, Frank van der Lende, Eva Koreman, Rámon Verkoeijen en Mark van der Molen.

In mei 2019 zei Alles in de Volkskrant dat ze zou opstappen als het marktaandeel twee jaar later nog 2,5 procent zou zijn. In mei 2021 was het 2,1 procent.