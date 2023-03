Maakt het uit of dit persmomentje voor de liefde mogelijk in scène is gezet?

De rubriek Beeldvormers onderzoekt hoe een foto onze kijk op de werkelijkheid bepaalt. Deze week: soms moet je gewoon geloven wat je ziet.

Er waren talloze beeldvormende momenten de afgelopen tijd. In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen haalden Haagse politici alles uit de kast – ik vertel hier niets nieuws. Caroline van der Plas probeerde een paard te knuffelen, Jesse Klaver zat in een bruine kroeg en Geert Wilders bezocht een viskraam. Hop, fotograaf erbij en door naar de volgende gratuite gelegenheid.

Ook van elders kwamen vooraf bekokstoofde beelden. Zo vierde de Salvadoraanse president de opening van een megagevangenis met foto’s en een video van gevangenen die halfnaakt en geboeid naar hun nieuwe onderkomen moesten rennen. Fox News-presentator Tucker Carlson verknipte de bewakingsbeelden van de Amerikaanse Capitoolbestorming van 2021 op zo’n wijze, dat het leek alsof de opgefokte meute op schoolreisje was. Soms voldoen beelden precies aan de functieomschrijving van deze rubriek, maar vallen ze af wegens een overdosis cynisme.

Tussen al dit gemanipuleer was er één foto die zichzelf staande hield en dat was de foto van Stéphane Voirin, dansend voor de kist van zijn vermoorde vrouw. Ik bleef er maar naar kijken. En hij bleef maar dansen.

Agnès Lassalle was een 52-jarige docent Spaans op een katholieke school in Saint-Jean-de Luz, Zuidwest-Frankrijk. Op 22 februari stak een van haar leerlingen haar dood met een keukenmes, dat hij de school had binnengesmokkeld in een rol papier. De 16-jarige had mentale problemen en, volgens de autoriteiten, geen terroristisch motief.

Op 3 maart werd Lassalle begraven in Biarritz. In de kerk mochten journalisten niet aanwezig zijn, buiten op het plein wel. Daar zagen ze hoe de weduwnaar voor de kist stond, met daarop een foto van zijn vrouw, en hoe hij begon te dansen op de Franse versie van Love van Nat King Cole, het lievelingsnummer van de twee, die elkaar op de dansvloer hadden ontmoet. Zijn armen waren pijnlijk leeg, ze omsloten niets dan lucht, en toch kon iedereen zien dat hij haar vasthield. Het moment werd gefilmd en gefotografeerd, het ging de wereld over in een mum van tijd.

Deze foto is het mooist. Dit is het moment vlak voordat andere mensen met hem mee gaan dansen, twee aan twee en met ernstige gezichten. Het zit ’m in de houding: dat licht gekantelde hoofd en de geconcentreerde blik, benen die precies lijken te weten wat ze doen. Het is alsof Voirin, nadat de bodem onder hem werd weggeslagen, op dat plein in Biarritz ineens weer vaste grond onder zijn voeten voelt. Over zijn schouder kijkt zijn vrouw lachend met hem mee.

En ja, natuurlijk waren er mensen die niet geloofden wat ze zagen, die vonden dat het moment in scène was gezet omdat – ja, geen idee waarom eigenlijk, maar het was nep, respectloze aandachttrekkerij ten opzichte van de dode. Misschien kun je ze dat niet eens echt kwalijk nemen in een tijd waarin beeld inderdaad zo dikwijls wordt ingezet om iets voor elkaar te krijgen, om gedachten en gevoelens een bepaalde kant op te masseren. Misschien is het echt veel moeilijker geworden om authenticiteit te herkennen.

Wat mij betreft blijven de beelden overeind. Ik zie een man die zich dwars door alle ellende heen danst, in zijn eentje en toch samen. Dat levert niet alleen een bijzondere foto op, een waarop tijd niet bestaat en de lege ruimte bijna automatisch wordt ingevuld met de beeltenis van een dansende vrouw, maar ook een vorm van troost.

Of, zoals Stéphane Voirin het zelf verwoordde tegen een journalist: ‘Het was een moment van geluk, zoals Agnès dat graag had gewild. We ontmoetten elkaar op een feest, het was een laatste kans om bij haar te zijn, samen.’ Een persmomentje voor de liefde, daar is niets gratuit aan.