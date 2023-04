Luuk Ransijn wint sprankelende finale van het Amsterdams Kleinkunst Festival ★★★★☆

De finale van de AKF Sonneveldprijs, met Myrte Siebinga (l), winnaar publieksprijs, en Luuk Ransijn (r), winnaar juryprijs. Beeld Jaap Reedijk

Veel cabaret- en theatertalent in de finale van de AKF Sonneveldprijs. Het Amsterdams Kleinkunst Festival beleefde een sterke editie, waarbij de prijzen mooi werden verdeeld over drie talentvolle finalisten. De juryprijs ging naar de pas 22-jarige Luuk Ransijn, maar Myrte Siebinga (24) won de publieksprijs, en de aanmoedigingsprijs Shaffy Cheque werd toegekend aan het duo Niek & Guy.

Dat frisse duo opende de finale-avond in De Kleine Komedie. Fris omdat Niek & Guy geen typisch cabaret brengen, maar een vorm van circustheater. Met hun variété, mime en illusies werken zij in de traditie van theatergroep Ashton Brothers. Niek Takens en Guyllaume Wibowo hebben onder andere een geweldige act met een huilende baby in een buggy die in de truc van het doorgezaagde weesmeisje belandt. Ook wordt er behendig gegoocheld met speelkaarten, maar niet zoals je het verwacht.

Het tweede optreden kwam van Myrte Siebinga, die met rake mimiek en een kinderlijk stemmetje een basisschoolleerling speelt die volwassen kritiek uit op het schoolbeleid: ‘Ik wil geen boegbeeld zijn van de prestatiemaatschappij’. Dat werkt komisch, net zoals haar portret van een volkse uitsmijter bij een nachtclub. Door haar types steeds geleidelijker over te laten gaan in zichzelf, maakt Siebinga haar optreden spannend en wordt het meer dan enkel typetjescabaret.

Tot slot Luuk Ransijn. De rode draad in zijn voorstelling is zijn rijexamen, met een echte alfaman als instructeur. Zo’n rijexamen is niet het meest originele onderwerp binnen het cabaret. Belevenissen in de supermarkt zijn dat ook niet. Toch maakt Ransijn er een boeiend optreden van, mede door zijn charmante liedjes op piano en gitaar. De AKF-jury schreef over in het rapport: ‘Zijn beschrijvingen van alledaagse situaties maken de maatschappelijke druk die zijn generatie ervaart invoelbaar.’

Finale AKF Sonneveldprijs Cabaret ★★★★☆ Door het Amsterdams Kleinkunst Festival. 8/4, De Kleine Komedie, Amsterdam. Finalistentour van 16/9 t/m 22/12.