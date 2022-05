Luk Percevals toneelstuk over de aanslagen in Brussel van 2016 is een inktzwarte mozaïekvoorstelling ★★☆☆☆

Farid Bouzenad in ‘The Sorrows of Belgium: Red’ Beeld Michiel Devijver

Boven het podium zweven een aantal losse brokstukken. Als je daar beter naar kijkt, zie je dat het een mengeling is van puin en menselijke resten: armen, benen, staal, beton. Alsof er net een bom is ingeslagen, een allesverwoestende bom. Dit is Picasso’s Guernica, maar dan in België.

Het toneelbeeld van de voorstelling Red – The sorrows of Belgium III: Holy War is meteen ook het indrukwekkendst in dit sluitstuk van de trilogie die theatermaker Luk Perceval de afgelopen jaren over het verdriet van België heeft gemaakt. Deel één, Black, ging over het Belgische koloniale verleden in Congo, het daarop volgende Yellow bestreek de periode rond 1940, toen veel Belgen collaboreerden met de Duitse bezetters. In Red probeert Perceval nu te reflecteren op een recente dramatische periode: de terroristische aanslagen op 22 maart 2016 in Brussel. Uit Syrië teruggekeerde IS-strijders richtten die dag op het vliegveld en in de metro een bloedbad aan: 35 doden en 340 gewonden.

Hoe breng je zo’n beladen en explosief onderwerp in het theater? Perceval en zijn negen acteurs/performers kozen voor een soort klank- en lichtspel, waarin de gevolgen van deze gruweldaad vanuit het perspectief van zowel de slachtoffers als de daders worden belicht. Het resulteerde in een inktzwarte mozaïekvoorstelling waarin gaandeweg steeds minder te doorgronden is. Uiteindelijk valt er nauwelijks mee te leven met de slachtoffers of enig begrip op te brengen de daders, voor zover dat de bedoeling was.

Rode draad in de voorstelling is de ondervraging van Farid, vader van een van de daders. Via hem horen we over de strijd in Syrië en ook wordt de jihad gekoppeld aan de Amerikaanse inval in Irak. Aan de slachtofferkant horen we in flarden tekst getuigenissen van het bloedbad. We krijgen te horen dat 90 procent van de slachtoffers van het jihadisme moslims zijn, en dat islamfobie misdadig is.

Overal hangen kleine tv-schermen waarop beelden worden geprojecteerd, onder meer van lege straten. In de soundscape horen we voortdurend zenuwslopende pianoklanken en af en toe een oorverdovende kolereherrie, waarmee ongetwijfeld de bomaanslagen worden verbeeld.

De fragmentarische tekst wordt gezegd in Nederlands, Frans, Engels en Arabisch, grotendeels door elkaar, soms op fluistertoon, vaker is het geschreeuw. Het is voortdurend schakelen tussen de scènes en de boventiteling, en dit alles speelt zich af in een grijs-grauw verlicht decor. Heel even wordt Red aangrijpend, als tegen het eind een vrouw vertelt dat ze en stervend kind in haar armen hield. Vlak daarna zien we in een filmpje spelende kinderen in een kale woestijn. Maar dan zijn we eigenlijk al murw geslagen.

Over de aanslagen in Brussel werd eerder al een voorstelling gemaakt: Jihad van liefde, gebaseerd op het boek van Mohamed El Bachiri, die bij de aanslagen zijn vrouw verloor en achterbleef met drie kinderen. De aangrijpende eenvoud daarvan is in Red vervangen door bombast.