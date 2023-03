Luitist en dirigent Christina Pluhar pept Franse kamermuziek op met pikante ritmiek ★★★★☆

Luitist en dirigent Christina Pluhar kruidt barokmuziek graag met snufjes jazz en folk. Soms gaat ze daarbij te ver, bijvoorbeeld als ze een anachronistische jazzklarinet loslaat op aria’s van Henry Purcell in haar album Music for a While. In deze smaakvolle arrangementen van kamermuziek aan het Franse hof rond de 17de eeuwwisseling houdt ze zich daarentegen in.

Ze pept de muziek van Étienne Moulinié, Antoine Boësset en Michel Lambert op met pikante ritmiek, maar alleen de vingervlugge versieringen die Doron Sherwin op de cornetto blaast, klinken enigszins jazzy.

Een handjevol instrumentale stukken etaleren de solistische klasse van Pluhars ensemble L’Arpeggiata op barokgitaar, teorbe en viola da gamba. De hoofdrol is echter weggelegd voor countertenor Philippe Jaroussky, die de melodische eenvoud van de airs de cour met verfijnde sensualiteit bezielt. Swingen op de getrommelde ritmen kan hij als de beste, maar de echte magie ontstaat wanneer hij in lome lijnen zucht, smacht en verlangt.

L’Arpeggiata & Philippe Jaroussky Passacalle de la Follie Klassiek ★★★★☆ Erato