De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: luister naar wat deze Siciliaanse visser te zeggen heeft over Nederland.

Mijn carrière in de meningenindustrie begon pas toen het eerste coronavirus verlegen maar vol ambitie voet aan wal zette in Italië. Daarom heb ik nog niet de kans gehad om de opiniemaker in den vreemde uit te hangen. Maar het is zover, het standpunt van deze week wordt u aangeboden vanuit hét buitenland. Met gevoel voor cirkels en hoe je die rond kunt maken heb ik gekozen voor Italië.

Ik heb hier lang naar uitgekeken, want mensen hechten erg veel waarde aan wat ze in andere landen vinden van Nederland. Der Spiegel die op voorpagina een karikatuur van het kaasmeisje tekent met een joint, een kalasjnikov en wat bolletjes coke: we staan er weer goed op in het buitenland! Een Spaanse krant die schrijft dat Ajax ‘buitenaards’ voetbalde: geweldig! Een Koreaanse arts die gehakt maakt van ons coronabeleid: zie je nou wel!

Maar het mooiste zijn de onpeilbaar wijze buitenlanders met een op het oog bescheiden bestaan, die je kunt opvoeren om je eigen punt kracht bij te zetten. Neem bijvoorbeeld Lorenzo, een Siciliaanse visser die ik hier vandaag ontmoette. In zijn lange, respectabele leven heeft nog nooit iemand hem ook maar één vraag gesteld, maar ik ben anders. Ik wil wél weten wat hij van Nederland vindt.

‘Ach jongen,’ antwoordt hij, ‘je bent op Sicilië, geniet van dit eiland. Het probleem is dat jullie helemaal geen interesse hebben in ons. Wat maakt het nou uit wat ik vind van de Nederlandse volksaard of weet ik veel wat, ik kom daar nooit. Waarom mij gebruiken als uomo di paglia (stroman)? Waarom kom je je eigen gelijk zoeken bij een eenvoudige visser als ik? Omdat het authentiek voelt? Flikker toch op.’

Maar wie luistert er nog naar mannen als Lorenzo?