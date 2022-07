Luister naar Nduduzo Makhathini en je weet: de verfrissendste jazz komt nu uit Zuid-Afrika

Toetsenist Nduduzo Makhathini, een van de exponenten van de hedendaagse Zuid-Afrikaanse jazz. Beeld Hugh Mdlalose

Het meest verfrissende geluid in de jazz komt de laatste jaren uit Zuid-Afrika. Dat bewees bijvoorbeeld de Londense tenorsaxofonist Shabaka Hutchings al toen hij vijf jaar geleden op North Sea Jazz, samen met zijn uit Zuid-Afrikaanse muzikanten bestaande band Shabaka and the Ancestors, zijn veelgeprezen album Wisdom of Elders ten gehore bracht. Op dat album speelde toetsenist Nduduzo Makhathini een belangrijke rol. Het is diezelfde Makhathini die met zijn eerder dit jaar verschenen album In the Spirit of Ntu de Zuid-Afrikaanse jazzvariant verder helpt verspreiden.

Op In the Spirit of Ntu komt het mooiste van twee muzikale werelden samen. Je hoort er echo’s in terug van spirituele jazz zoals die in de jaren zestig werd gespeeld door Amerikaanse bands als die van John Coltrane en Pharoah Sanders. Maar er klinkt, met name in de gezongen stukken, ook traditionele Zuid-Afrikaanse volksmuziek in door. Dominant is het klaterende pianospel van Makhathini zelf. Zijn noten vallen vaak hard neer als metalen buizen uit de lucht. Evengoed kan hij ook heel empatisch spelen. Stevige blokakkoorden in de stijl van pianist McCoy Tyner, een van zijn grote voorbeelden .

Shabaka Hutchings vermengde zijn muzikale visie op Zuid-Afrikaanse jazz met vooral Britse elementen en gaf zo de Londense jazz een enorme impuls. Makhathini (39) heeft een soortgelijke missie, legt hij telefonisch uit. ‘Mijn vriend Shabaka en ik delen eenzelfde droom: laten horen dat we in Zuid-Afrika een eigen jazzvariant hebben ontwikkeld waarin traditionele Afrikaanse volksmuziek en klassieke Amerikaanse jazz een spiritueel verbond vormen.’ Hij belt vanuit Oos-Londen, Zuid-Afrika, waar hij aan de Universiteit van Fort Hare jazzgeschiedenis en compositieleer doceert. Tenminste, als hij niet hoeft te spelen. ‘Componeren en muziek maken heeft mijn prioriteit, dat doe ik het liefst. Ik heb het gevoel dat dit ook het juiste moment is om op de voorgrond te treden.’

Op dat moment heeft hij lang moeten wachten. Acht albums had Makhathini al in eigen beheer uitgebracht toen hij in 2020 door het fameuze label Blue Note in New York werd getekend. ‘Ik speelde daar in een club en kreeg een contract. Het heeft, denk ik, meegeteld dat ik op Shabaka’s plaat speelde en dat hij ook altijd een partijtje kwam blazen als hij in de buurt was.’

In 2020 bracht Makhathini het alom bejubelde Modes of Communication – Letters from the Underworlds uit, dit jaar gevolgd door het nog betere In the Spirit of Ntu. Dat album zal de geschiedenis ingaan als het eerste album van het nieuwe, op Afrikaanse jazz gerichte, Blue Note Africa. Makhathini zal behalve als uitvoerend artiest ook als adviseur en talentscout voor Blue Note Africa werken. ‘Er moeten in Benin, Nigeria en Ghana net zulke enthousiaste jazzscenes bestaan als bij ons. Ik hoop het label te kunnen helpen die te ontdekken en begeleiden.’

De rol van mentor past hem, hij enthousiasmeert graag jonge muzikanten. Zelf heeft hij veel gehad aan de lessen die hij als student kreeg van pianist/componist Bheki Mseleku (1955-2008). ‘Ik was aanvankelijk helemaal niet van plan om jazz te gaan studeren. Thuis stond een piano waarop mijn moeder me mijn eerste lessen gaf. Ik had er lol in en wilde doorstuderen, dus meldde ik me aan op de universiteit. Ik kwam er pas in het leslokaal achter dat ik me voor een jazzprogramma had ingeschreven.’

Het beviel. Dagen achter elkaar bracht Makhathini door in de goedgevulde muziekbibliotheek. Vooral het klassieke jarenzestigkwartet van tenorsaxofonist John Coltrane raakte hem diep. ‘Toen ik de hoes van A Love Supreme bekeek en een gedicht zag afgedrukt, leek het alsof ik door iets hogers werd geraakt. Veel mensen hebben er moeite mee als begeleidende teksten spiritueel zijn, merk ik. Maar ik begreep meteen wat hij bedoelde. De muziek kreeg er een bijna religieuze meerwaarde van. Een diepere laag aanbrengen is ook voor mijn eigen muziek altijd belangrijk gebleven.’

Makhathini heeft ‘oneindig veel’ van Mseleku geleerd zegt hij. Over Zuid-Afrikaanse muzikanten als Abdullah Ibrahim en Hugh Masekela en de vele landgenoten die naar Europa uitweken, zoals pianist Chris McGregor.

‘Wat de ontwikkeling van Zuid-Afrikaanse jazz altijd parten heeft gespeeld is dat iedereen met talent en ambitie zijn geluk elders ging beproeven. Niet zo gek natuurlijk in een land waar Apartheid zo lang domineerde. Chris McGregor was wit, maar zijn band was zwart. Die man kon hier nauwelijks spelen. Ook nu de omstandigheden beter zijn, trekken veel muzikanten naar New York of Londen.’

Nduduzo Makhathini: 'Spiritualiteit is geen vies woord, muziek kan volgens mij niet zonder.' Beeld Hugh Mdlalose

Zelf vertrok Makhathini in 2005 naar New York om, zoals hij zegt, toch even in de praktijk te zien wat hij allemaal had geleerd. ‘Toen begon het heen en weer pendelen tussen de continenten’, zegt hij. De pianist leerde veel samen te spelen, formeerde tal van bands maar keerde met een zekere regelmaat terug naar zijn vaderland. ‘Ik begrijp de Amerikaanse jazz, voel me vooral door de spirituele kant aangesproken. Maar ik kan ook niet zonder de muziek van mijn eigen voorvaderen, die nog steeds overal te horen is. Zanglijnen, eindeloze ritmische herhalingen en dat vitale, dat de kern is van de Ntu-filosofie die aan mijn muziek ten grondslag ligt. Ntu is in wezen een holistische filosofie: we worden allemaal door elkaar beïnvloed, iedereen heeft een spirituele kant. Die wil ik vinden en blootleggen met mijn muziek.’

Grote woorden die volgens Makhathini lang niet door iedereen begrepen worden. ‘Dat hoeft ook niet. De muziek kan zelf zijn werk doen. Luister naar Coltrane of Shabaka en je hoort hun verhaal zonder woorden. Spiritualiteit is geen vies woord, muziek kan volgens mij niet zonder. Het ligt hier in Zuid-Afrika voor het oprapen, maar te weinig mensen nemen er notie van. Ik zie het als mijn taak om onze muziek zoveel mogelijk te laten horen en verbindingen aan te gaan met andere jazzvormen.’

Het album In the Spirit of Ntu maakte Makhathini in Zuid-Afrika met – voor hem – deels nieuwe muzikanten. Het is een mooie staalkaart van wat het land aan jazz te bieden heeft, maar dat is eigenlijk toeval. Aanvankelijk wilde Makhathini zijn album in New York opnemen, met landgenoten en met Amerikaanse muzikanten zoals saxofonist Logan Richardson. ‘Toen kregen we hier de omikronvariant van covid, dus dat feest ging niet door. Ze zagen ons aankomen, een groep Zuid-Afrikanen uit het broeinest van de pandemie. Mooi niet.’

De Amerikaanse muzikanten naar Johannesburg halen was ook geen optie want ‘half Zuid-Afrika was aan het rellen.’ Veel vooral zwarte Zuid-Afrikanen leven op de armoedegrens en leden onder de gevolgen van de coronacrisis. Dat leidde tot onvrede, opstanden en plunderingen.

Dus formeerde Makhathini zijn eigen band en nam met hen het steeds intenser klinkende In the Spirit of Ntu op. Dampend van energie, ontroerend als Makhathini’s echtgenote Omagugu in Mama een ode aan haar net overleden moeder brengt, en beklemmend aan het slot als de steeds herhaalde pianoakkoorden van Makhathini maar niet ophouden. ‘Senze’ Nina loopt door in Ntu, het lijken twee nummers met dezelfde pianoakkoorden. Maar in werkelijkheid kon ik gewoon niet stoppen met spelen. Mijn band dacht: we zijn klaar, maar ik ging door. Ik had mijn ogen dicht, was in trance en realiseerde me pas na vijf minuten dat er niemand meespeelde. Best wel magisch, zo’n moment dat je alles even vergeet en echt in een andere wereld bent. Dan heb je even de essentie van jazz geraakt.’